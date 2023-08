zondag 27 augustus 2023 om 18:38

Geraint Thomas ongelukkig gevallen op knie: “Het was pech, maar het gaat goed”

De tweede rit in de Vuelta naar Barcelona kende veel valpartijen door de harde regenval in Spanje. Ook Geraint Thomas kwam niet ongehavend over de meet. De kopman van INEOS Grenadiers gleed samen met Primož Roglič onderuit en viel op zijn knie.

“Het gaat oke. Het was een ongelukkige val en ik viel op mijn knie, maar het gaat gelukkig goed”, aldus Thomas. “Roglič en UAE vielen recht voor mij. Samen met de ploeg zat ik goed van voren, dus ik ben niet uit het peloton gelost. De jongens wisten dat ik was gevallen en ze bleven bij mij.”

Na de valpartij van hun kopman probeerde Jumbo-Visma het tempo te drukken in het peloton, maar andere ploegen wilden niet meewerken met de Nederlandse formatie. “Het was inderdaad heel glad, maar er is altijd iemand die door wil rijden. Zeker nu de tijden vroeg werden opgenomen. DSM wilde nog terug geraken en andere ploegen wilde strijden voor de rit. Iedereen heeft zo zijn ambities.”

Thomas nam het de andere ploegen niet kwalijk dat zij het tempo hoog hielden. Al vond hij wel dat het er soms te wild aan toe ging. “Het is heel begrijpelijk. Ik snap dat je voor de rit wil gaan, maar ga niet vol gas op rotondes. Bijna overal waren valpartijen. Je moet ook op elkaar letten. Het is ons werk. Je wil het goed doen, maar voor mij is het niet waard om te vallen.”