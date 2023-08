dinsdag 22 augustus 2023 om 11:47

Vuelta 2023: Bauke Mollema (nu wel) in selectie Lidl-Trek, geen Antwan Tolhoek

Bauke Mollema start voor Lidl-Trek in de Ronde van Spanje. De Nederlander, die niet mee mocht naar de Tour de France, gaat in Barcelona beginnen aan zijn vijfde Vuelta. Antwan Tolhoek mikte ook op een deelname aan de Spaanse rittenkoers, maar hij zit niet in de selectie. Lidl-Trek brengt wel de snelle Belg Edward Theuns aan het vertrek.

Nadat Mollema werd thuisgelaten voor de Tour de France, reed hij de Ethias-Tour de Wallonie en de Clásica San Sebastián. In de eerste koers eindigde hij als achtste, in de tweede wedstrijd werd hij vijftigste. Het was voor eerst in elf deelnames dat de 36-jarige renner geen top-tien reed in de Baskische eendaagse.

Tolhoek stond dit seizoen maandenlang aan de kant met een peesontsteking in zijn knie. In het Critérium du Dauphiné maakte hij zijn rentree, maar had hij alsnog te veel last. Daarna reed hij wel de Ronde van Polen en de Arctic Race of Norway uit. Tijdens de Ronde van Polen liet hij aan WielerFlits weten de Vuelta te halen. “Natuurlijk zou ik graag naar de Vuelta willen, dat is zeker een doel voor mezelf. Alleen, als je niet goed bent, heb je er niets te zoeken en hoef je er ook niet naartoe te gaan”, klonk het doen.

Lidl-Trek heeft in de Vuelta a España geen uitgesproken klassementskopman. Wel brengt de ploeg met Juan Pedro López, Kenny Elissonde en Amanuel Ghebreigzabhier enkele goede klimmers aan het vertrek. Ook Julien Bernard, Jacopo Mosca, Otto Vergaerde en Edward Theuns zijn van de partij. Laatstgenoemde zal het in de sprints moeten doen voor de Amerikaanse ploeg.