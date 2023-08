Nick Doup • dinsdag 22 augustus 2023 om 11:44

Edward Theuns wil zich mengen in Vuelta-sprints: “Niet evident zonder echte lead-out”

Edward Theuns kwam met goede benen uit de Ronde van Polen, maar behaalde er geen aansprekende resultaten. De Belg van Lidl-Trek baalde daarvan, maar keek in gesprek met WielerFlits ook vooral vooruit naar zijn volgende doel: de Vuelta a España.

“Ik heb mijn pijlen op de Vuelta gericht, maar ik had toch gehoopt dat ik in de sprints ook al wat resultaten kon rijden. Dat is niet echt gelukt”, zei een enigszins teleurgestelde Theuns. “Maar ik onthoud wel dat de vorm zeer goed is. Ik klim zeer goed, wat voor de Vuelta toch wel belangrijk is. Ik hoop dat ik de vorm door kan trekken naar de Vuelta.”

Hoe heeft Theuns zich voorbereid op het laatste deel van het seizoen? “Ik ben net voor de Tour de Wallonie teruggekomen van hoogte. Daar ben ik eventjes ziek geweest, maar ik heb op zich wel goed kunnen trainen. In Wallonie voelde ik me direct heel goed en ging het ook goed, in de lead-out voor Thibau Nys. Daar reed ik eigenlijk puur in dienst.”

“In Polen had ik gehoopt zelf wat resultaten te kunnen rijden”, vertelde hij, maar verder dan een twintigste plek in de slotrit kwam hij niet. Na de Ronde van Polen ging Theuns direct terug op hoogtestage, daar verblijft hij tot vlak voor de start van de Vuelta in Barcelona. “Ik heb ook goed op mijn eten gelet, mijn gewicht staat op punt. Dat is ook wel belangrijk.”

Sprinten zonder lead-out

In de Vuelta a España hoopt Theuns voor zichzelf resultaten te rijden in de sprintritten. “Het is natuurlijk niet altijd evident als je niet echt een lead-out meehebt. Maar we hebben wel een paar goede renners die me kunnen loodsen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Jacopo Mosca”, geeft hij aan. “Dus ja, ik hoop wel dat ik mij er daar tussen kan gooien.”

Inmiddels is de selectie van Lidl-Trek bekendgemaakt. “Ik veronderstel niet dat we echt voor een klassement zullen rijden, dus als ik mijn steentje bij kan dragen aan de klimmers om een rit te winnen, hoop ik daar ook wel in te kunnen helpen.”