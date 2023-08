zondag 27 augustus 2023 om 13:07

Vuelta 2023: Klassementstijden worden opgemaakt op 9 kilometer van de finish

Update Geraint Thomas kwam al met een oproep, maar nu heeft de organisatie van de Vuelta a España de knoop ook doorgehakt. De tijden voor het algemeen klassement zullen vandaag, in de tweede etappe, al eerder worden opgenomen. Om precies te zijn op negen kilometer van de finish.

In een persbericht gaf de organisatie van de Ronde van Spanje eerst nog aan dat de stand in het algemeen klassement zou worden opgemaakt aan de hand van de doorkomst op de klim van Montjuïc (2,5 kilometer aan 4,5%), de scherprechter in de finale. Er lagen nog altijd bonificatieseconden op de top van deze klim, maar dit gold verrassend genoeg ook voor de boniseconden aan de finish.

Dit stuitte echter op veel weerstand bij de renners en dus heeft de organisatie nog meer water bij de wijn moeten doen. De tijden worden nu opgenomen op negen kilometer van de finish, dus nog voor de klim van de Montjuïc. De bonificatieseconden op de top van de Montjuïc en aan de streep zijn nu ook geschrapt.

GC times will be taken at 9km due to technical finish and harsh weather. Stage is up for grabs and you will see the most daring riders going for that win! Good luck and let’s watch #LaVuelta23 — Adam Hansen (@HansenAdam) August 27, 2023

Geraint Thomas zal deze beslissing van de organisatie ongetwijfeld toejuichen. In zijn podcast Watts Occuring had de Tourwinnaar van 2018 het al over een eerdere tijdsopname. “Ik hoop dat de organisatie luistert, want sommige afdalingen zijn anders echt levensgevaarlijk. Ik heb er met Remco Evenepoel over gesproken en hij staat er precies hetzelfde in. Op een bepaald moment de tijden opnemen, is gewoon de beste oplossing. Ik denk eigenlijk dat elke klassementsrenner er zo over denkt.”