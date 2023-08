zondag 27 augustus 2023 om 18:41

Vuelta 2023: Primoz Roglic en Geraint Thomas vallen op gladde rotonde

Pech voor Primož Roglič en Geraint Thomas in de voorfinale van de tweede etappe van de Vuelta a España. De kopmannen van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers waren betrokken bij een valpartij op ruim 30 kilometer van de finish, maar konden na de schuiver op de rotonde snel zijn weg vervolgen. Of Roglič en Thomas schade hebben overgehouden aan de val, is nog niet bekend.

Ook een renner van UAE Emirates was betrokken bij de tuimelperte van Roglič.