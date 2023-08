woensdag 23 augustus 2023 om 15:28

Vuelta 2023: Alpecin-Deceuninck is laatste ploeg die team presenteert, Kaden Groves kopman

De startlijst van de Vuelta a España 2023 is compleet, want als laatste ploeg heeft ook Alpecin-Deceuninck haar selectie naar buiten gebracht. Het Belgische WorldTeam laat wereldkampioen Mathieu van der Poel thuis, maar heeft met sprinter Kaden Groves een sterke sprinter. De rest van de ploeg is aanvallend ingesteld.

Alpecin-Deceuninck trekt met meerdere debutanten in een grote ronde naar Barcelona. Voormalig roeier Jason Osborne is er daar een van, evenals mountainbike-wereldtopper Samuel Gaze, baankampioen Robbe Ghys en jongeling Maurice Ballerstedt. Kopman Groves, Edward Planckaert, Jimmy Janssens en Tobias Bayer reden al eens een grote ronde.

Het grote doel van de ploeg van de gebroeders Roodhooft is om een etappe te winnen in de Vuelta. Als dat lukt, dan trekt Alpecin-Deceuninck de indrukwekkende lijn door van het winnen van minstens een etappe in een grote ronde. Die reeks loopt al sinds de Giro d’Italia van 2021. In alle daaropvolgende drieweekse rondes was het raak voor het team.

Groves won al in Vuelta en Giro

De meeste ogen zijn dus gericht op Kaden Groves, die in zijn eerste jaar bij Alpecin-Deceuninck al aan zijn tweede grote ronde begint. Dit voorjaar reed hij ook al de Giro en won hij de sprintrit naar Salerno. Uiteindelijk haalde hij de finish in Rome niet. Winnen in de Vuelta, daar heeft Groves ervaring mee. Vorig jaar won hij namens BikeExchange-Jayco de elfde etappe in Spanje.