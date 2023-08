donderdag 31 augustus 2023 om 17:57

20-jarige Lenny Martinez nieuwe leider in Vuelta: “Weet nog niet goed hoe het nu verder moet”

Lenny Martinez is de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Vuelta. De Fransman van Groupama-FDJ finishte als tweede in de loodzware bergrit in de Ronde van Spanje. Voor Martinez is het zijn eerste grote ronde.

De 20-jarige Martinez begon de vijfde etappe van de Vuelta als nummer drie in het algemeen klassement. De kleine klimmer besloot om mee te glippen in de grote vroege vlucht en kwam zo in een kansrijke positie. Sepp Kuss bleek de sterkste renner uit de ontsnapping te zijn, maar Martinez verloor weinig tijd ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrent en zo greep hij de rode trui.

“Dit is ongelooflijk. Het is de droom van elke renner om leider te worden in een grote ronde”, vertelde Martinez na afloop aan Eurosport. “De hele ploeg heeft zich opgeofferd voor mij, dus ik wilde ze ook iets teruggeven. Dit is prachtig. Om eerlijk te zijn heb ik er de hele dag aan gedacht.”

Voor Martinez is het duidelijk wennen, de rode trui dragen. “Dit is iets heel groots. Ik ben bijna bang om de trui te dragen. Ik weet niet goed hoe ik het nu verder moet doen. Ik zal in ieder geval de trui, samen met de ploeg, verdedigen.”