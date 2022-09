Vuelta 2022: Vermoeide Coquard (Cofidis) geeft er de brui aan

Bryan Coquard is de volgende uitvaller in de Vuelta a España. De Franse sprinter is volgens zijn ploeg vermoeid en zal dan ook niet meer aan de start verschijnen van de zeventiende etappe naar Monasterio de Tentudía.

Coquard leek enkele dagen geleden al uit de Vuelta te stappen om in andere wedstrijden punten voor de UCI Team Ranking te behalen. Dat liet zijn Italiaanse teamgenoot Davide Cimolai weten in gesprek met Bici.PRO. De Franse sprinter bleef echter gewoon in Spanje, maar verlaat na zestien etappes alsnog de Vuelta. “Hij zal zo snel mogelijk terugkeren in competitie”, meldt Cofidis nog via social media.

De inmiddels 30-jarige Coquard gaat zonder ritzege naar huis. In de dertiende etappe naar Montilla kwam hij nog redelijk dicht bij de overwinning, maar moest hij als nummer twee alsnog duidelijk zijn meerdere erkennen in Mads Pedersen. Coquard werd verder nog vierde in de sprintrit naar Breda.

De Fransman is alweer de 43ste uitvaller in de 77ste editie van de Ronde van Spanje.

36 Thibault GUERNALEC (TEAM ARKEA-SAMSIC) DNF

37 Kelland O'BRIEN (TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO) DNF

