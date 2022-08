Vuelta 2022: Valverde en Landa laten onvrede horen over Nederlandse etappes

De laatste Nederlandse etappe van de Vuelta a España 2022 is verreden. De Gran Salida kreeg veel lof, maar er was ook kritiek. Enkele renners beklaagden zich over het parcours van de openingsritten. “We hebben veel angst gehad”, zei Alejandro Valverde tegen de Spaanse sportkrant AS.

“Dit soort routes kunnen niet”, vindt de 42-jarige renner van Movistar. Zelf kwam Valverde – zonder al teveel erg – ten val in de etappe van Den Bosch naar Utrecht. Steff Cras en Michael Woods kwamen er minder goed vanaf, zij moesten na een val opgeven. “Het leek wel of we zeven keer door dezelfde stad reden. Ik ben vandaag (zondag, red.) niet gevallen, maar dat is alleen omdat de ploeg alles goed controleerde.”

Mikel Landa was ook niet te spreken over de uitgestippelde trajecten. “Het waren heel nerveuze etappes. Er waren heel veel vluchtheuvels onderweg en we reden op veel wegen die we niet gewend zijn. Ik ben blij hoe we hier uit zijn gekomen”, aldus de renner van Bahrain Victorious. Wilco Kelderman liet in een interview met De Telegraaf weten dat hij zich ook niet altijd op zijn gemak heeft gevoeld. “Koersen in Nederland is niet heel chill. Vooral vanwege de obstakels die er zijn. Je rijdt met hoge snelheid over de wegen en moet heel erg opletten.”

Reactie La Vuelta Holanda

La Vuelta Holanda, de organisatie van de Vuelta in Nederland, heeft bij de NOS gereageerd op de kritiek. “We stellen een parcours samen in de overtuiging dat het veilig is. Dat doen we met de Spaanse organisatie. We proberen de renners ook zoveel mogelijk te beschermen met verkeerregelaars etcetera.” Bij het maken van een route moeten altijd keuzes gemaakt worden, klinkt het. “Als we alleen maar op provinciale wegen rijden, hebben we minder problemen, maar dan staat er ook minder publiek langs de kant van de weg. Dat zijn overwegingen die wij moeten maken.”

Parcoursbouwer Ron Looy zegt dat de organisatie het parcours zo veilig mogelijk heeft gemaakt. “We hebben de maximale maatregelen getroffen. Zo hebben we obstakels weggehaald, anderen goed aangeduid, geen wegversmallingen gedaan en protectie geplaatst. Maar het is een samenspel tussen wat je het publiek gunt en de renners. Obstakels zitten nou een maal in onze infrastructuur. Maar we hebben geen incidenten gehad en ik ben hartstikke blij dat het gelukt is allemaal.”