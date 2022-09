Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 12 bergrit naar Peñas Blancas donderdag 1 september 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

In de twaalfde etappe keert de Vuelta terug naar zijn natuurlijke habitat, de bergen, al gebeurt dat pas helemaal op het einde. De aanloop naar de slotklim, die begint in Estepona, is nog behoorlijk vlak en voert langs de Spaanse zuidkust. Met 192,7 kilometer is het overigens de langste etappe van deze ronde.

In de eerste koersuren zal naar verwachting een klassiek koersverhaal worden geschreven. Na goed honderd kilometer verlaten de renners de kust en trekken ze via Coín wat meer landinwaarts. Het gaat dan ook meteen wat meer bergop, maar het begint pas écht te klimmen op een slordige twintig kilometer van de finish. Als de renners door badplaats Estepona rijden, begint de slotklim van Peñas Blancas.

Een klim van een goede negentien kilometer klimmen aan 6,7%. Van zeeniveau gaat het naar een hoogte van 1.270 meter. In de eerste klimkilometers volgen meteen de steilste percentages tot 12%, vervolgens vlakt het voor een paar kilometer af en blijft de beklimming tot de top doorlopen aan zo’n 6%. We kunnen de klim wel classificeren als een loper, maar vanwege zijn lengte is hij toch niet te onderschatten.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.34 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 192,7 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Estepona: tussen 16.45 en 17.15 uur

