Vuelta 2022: Peloton houdt minuut stilte vanwege overlijden Queen Elizabeth

De renners in de Vuelta a España staan voor aanvang van de negentiende etappe stil bij het overlijden van Queen Elizabeth. Het peloton houdt een minuut stilte bij het vertrek in Talavera de la Reina, aldus de organisatie van de Spaanse rittenkoers.

De enige Britse ploeg in het Vuelta-peloton, INEOS Grenadiers, zal vooraan staan bij de minuut stilte. Daarnaast zijn alle Britse renners die bij het eerbetoon willen zijn, uitgenodigd om vooraan plaats te nemen. Dat gaat naast Tao Geoghegan Hart en Ben Turner (allebei van INEOS Grenadiers) ook om Hugh Carthy, James Shaw, Fred Wright, Dan McLay en Chris Froome.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat de Britse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden. Er volgen in het land nu dagen van rouw en meerdere officiële momenten. Mede daardoor is het restant van de Tour of Britain afgelast, ook omdat de politiediensten op andere plekken in het land nodig zijn.