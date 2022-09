Restant Tour of Britain afgelast na overlijden Queen Elizabeth, Serrano eindwinnaar

De organisatie van de Tour of Britain heeft donderdagavond laat besloten het restant van de Britse rittenkoers niet meer te laten plaatsvinden. Er stonden nog drie etappes op het programma. Eerder op donderdagavond liet de organisatie al weten dat de zesde etappe niet zou doorgaan, later op de avond kwamen daar de twee slotetappes bij. Dat alles heeft te maken met het overlijden van Queen Elizabeth II.

De organisatie, ploegen, renners en official delen in een statement hun medeleven met de koninklijke familie vanwege het overlijden van de koningin die 70 jaar aan de macht stond.

Er zal vrijdag niet gekoerst worden. Of de Tour of Britain zaterdag en zondag wel doorgaat, is nog niet bekend.

Momenteel staat de Spanjaard Gonzalo Serrano aan de leiding in de Britse rittenkoers. Eerder vandaag won Jordi Meeus de vijfde rit.

UPDATE 23.35 uur: Na zesde rit, ook twee slotetappes geschrapt

De organisatie ziet zichzelf genoodzaakt de beslissing te nemen vanwege operationele omstandigheden, omdat er zich vanwege het overlijden van de Britse vorstin (96 jaar) begrijpelijkerwijs een herindeling van de politiebegeleiding voltrekt. De Tour of Britain 2022 komt daarmee meteen ten einde en de organisatie heeft besloten om de huidige klassement na de vijfde etappe van donderdag te hanteren als eindstand. Zodoende wint Gonzalo Serrano (Movistar) deze editie en schrijven Tom Pidcock (punten), Mathijs Paasschens (berg) en Matthew Teggart (tussensprint) de nevenklassementen op hun naam.

