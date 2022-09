Vuelta 2022: Pas woensdagochtend duidelijkheid of Primoz Roglic verder kan

Het is nog altijd niet duidelijk of Primož Roglič de Vuelta a España kan voortzetten, nadat hij dinsdag in de finale van de zestiende etappe hard ten val kwam. Jumbo-Visma laat weten dat woensdagochtend pas de knoop daarover wordt doorgehakt.

“Alle onderzoeken voor vandaag zijn uitgevoerd”, schrijft de Nederlandse ploeg van Roglič op sociale media. “Morgenochtend zal de ploeg, in overleg met de dokter van de medische staf, beslissen of Primož zijn strijd in de Vuelta kan voortzetten.”

Er leek niets aan de hand voor de Sloveense klassementsrenner op weg naar Tomares. Hij plaatste in de laatste drie kilometer een demarrage, die door slechts vier sprinters gevolgd kon worden. In de laatste rechte lijn ging Roglič echter op aparte wijze hard onderuit, waarna hij onder het bloed en flink geschaafd de finish bereikte.

Jumbo-Visma laat niets los over de schade bij Roglič. Naar verluidt zijn er geen breuken geconstateerd. “Hij is gehavend”, kon ploegleider Addy Engels wel vertellen na de finish. “Dat is duidelijk, maar het is nu zaak om alle wonden schoon te maken. Dan kunnen we zien hoe erg het nu is.”

