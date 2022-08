Vuelta 2022: Ook Arkéa Samsic in ander tenue

In navolging van Astana Qazaqstan en Movistar, rijdt ook Arkéa Samsic met een aangepast tenue in de Vuelta a España. Over de reden is niet gecommuniceerd. Maar aangezien de leiderstrui en het normale tricot van de Franse ploeg beide rood zijn, zou dat een mogelijke verklaring kunnen zijn.

In het verleden gebeurde het vaker dat ploegen hun tenue omwille van de leiderstrui in de desbetreffende grote ronde, moesten aanpassen. Zo komt Jumbo-Visma sinds 2015 bijna jaarlijks aan het vertrek in de Tour de France met een aangepast tenue. In het verleden kregen Tinkoff-Saxo, ONCE-Eroski en Saunier Duval-Prodir om diezelfde reden ook een andere kleurstelling in het tricot aangemeten.

Arkéa Samsic treedt vrijdag in Utrecht tijdens de ploegentijdrit aan in een fluorgeel tenue. Kopman Nairo Quintana poseerde er woensdag tijdens de fotosessies nog voor, maar diezelfde middag kwam naar buiten dat hij tijdens de Tour de France positief testte op het gebruik van Tramadol. Hoewel hij door de UCI niet geschorst is, neemt de Colombiaan zijn tijd om zich binnenkort bij het CAS te verdedigen. Quintana gaat daarom niet van start. Arkéa-Samsic heeft besloten om geen vervanger op te roepen.