Vuelta 2022: Mads Pedersen zegeviert in Montilla

Mads Pedersen heeft de dertiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. In Montilla won hij op een licht oplopende aankomst voor onder meer Bryan Coquard en Pascal Ackermann.



De Vuelta werd vanochtend opgeschrikt met het nieuws dat de nummer vijf van het algemeen klassement, Juan Ayuso, positief heeft getest op het coronavirus. De jonge Spanjaard blijft echter, omdat hij niet besmettelijk is, in koers.

Met Ayuso dus gewoon in het peloton vertrokken de renners om 13.15 uur vanuit Ronda naar Montilla. Een relatief vlakke etappe, die kansen bood voor de sprinters.

Van den Berg mee in de vlucht

Drie renners namen in de openingsfase de moeite om de vroege vlucht te vormen: Julius van den Berg, Ander Okamika en Joan Bou. Vooral de aanwezigheid van Van den Berg in deze kopgroep was interessant. De Nederlander van EF Education-EasyPost weet vanuit de vroege vlucht altijd kansen op een zege voor zichzelf te creëren. Dit jaar ook nog in de Giro, toen hij in de rit naar Cuneo pas in de laatste honderden meters werd teruggepakt.

Of Van den Berg vrijdag opnieuw zo dicht bij een zege zou komen, was nog maar de vraag. Op voorhand gaven enkele sprinters, waaronder Kaden Groves en Danny van Poppel al aan dat zij vandaag absoluut wilden gaan sprinten. Zodoende hielden de sprintersploegen de achterstand op de drie koplopers beperkt: maximaal drieënhalve minuut.

Geen kans

Tot 45 kilometer van de meet slaagden Van den Berg, Okamika en Bou erin hun voorsprong op het peloton te verdedigen. Heel even mochten ze hopen op een nieuwe stunt, maar een tiental kilometer laten moesten ze concluderen dat een ritzege er vrijdag waarschijnlijk niet in zou zitten. Het peloton knabbelde binnen een mum van tijd bijna twee minuten van de voorsprong af.

Met renners van Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo, BORA-hansgrohe en BikeExchange-Jayco op kop van het peloton was er in de dertiende etappe dan ook geen beginnen aan. Ruim voor de meet, vlak na de tussenspurt, werden de drie ingerekend, waarna de voorbereiding op een nieuwe massasprint in deze Vuelta kon beginnen.

Op de lange brede wegen richting Montilla vonden er verder geen ongeregeldheden plaats. Nadat Remco Evenepoel op drie kilometer van de streep werd afgezet, konden de sprinters zichzelf naar voren manoeuvreren. De renners van Movistar, Jumbo-Visma en Bahrain Victorious zaten in de laatste kilometers goed gepositioneerd, maar het was Pascal Ackermann die de sprint aanging. De Duitser sloeg meteen een gat, maar moest zijn meerdere erkennen in groenetruidrager Pedersen.