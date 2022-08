Vuelta 2022: Groves klopt Van Poppel en Merlier in elfde rit, Remco Evenepoel blijft leider

Kaden Groves heeft woensdag de massasprint van de elfde etappe van de Vuelta a España gewonnen, voor Danny van Poppel en Tim Merlier. Na een etappe van 191,2 kilometer, die gekenmerkt werd door de tegenwind in de woestijnvlaktes, was de Australiër van BikeExchange-Jayco de rapste in Cabo de Gata. De leidende positie van Remco Evenepoel kwam niet in gevaar.

Nog voor de start van de etappe werd de koers al opgeschrikt door vijf opgaves als gevolg van een positieve coronatest. Vooral die van Simon Yates en Pavel Sivakov, de nummers vijf en negen van het algemeen klassement, kwamen hard binnen. Daarnaast raakte Equipo Kern Pharma liefst drie renners kwijt vanwege een positieve test.

Drie vluchters, inclusief Jetse Bol

Op het programma stond een vlakke etappe van ElPozo Alimentación naar natuurgebied Cabo de Gata. Alle ogen waren daarom gericht op de sprinters en de rit riep ook om een vluchtersgroep van de wildcardteams. De Nederlander Jetse Bol (Burgos-BH), de Spanjaard Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en de Tsjech Vojtĕch Řepa (Equipo Kern Pharma) reden al snel na de start weg uit het peloton.

Hun maximale voorsprong bedroeg vier minuten. Achter hen namen vijf sprintersploegen de controle in handen in het peloton: Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck, Arkéa-Samsic, BORA-hansgrohe en BikeExchange-Jayco. Die teams hielden het gat met de aanvallers schommelen rond de twee minuten.

Ruim zestig kilometer voor de finish waren er enkele valpartijen in het peloton. In de kopgroep viel Řepa, zonder erg, en in het peloton schoof Julian Alaphilippe onderuit. De wereldkampioen had minder geluk, want hij greep direct naar zijn schouder en moest opgeven. Niet veel later was er van de vlucht weinig meer over, want het was Bol die op een heuveltje in het woestijnachtige landschap wegreed van Bou en Řepa.

Bol houdt het langst stand

Binnen no time werden de voormalige medevluchters van Bol ingerekend door het peloton, dat vijftig kilometer voor de finish ruim 1.30 minuut achter de eenzame koploper reed. Mede door de wind, die het grootste deel van de rit schuin tegen stond, lag het gemiddelde lager dan verwacht. Maar de eenzame strijd van Bol was een ongelijke; 26 kilometer voor de finish werd hij in de kraag gevat voor het peloton.

Een massasprint was onontkoombaar, maar eerst was er nog een tussensprint op tien kilometer van de meet. Mads Pedersen pakte daar de volle buit, waardoor hij zijn groene trui nog wat steviger om de schouders had. Vervolgens waren het de verschillende treintjes, voor sprinters en klassementsrenners, die zich formeerden voor de laatste drie kilometer.

Groves sneller dan Van Poppel en Merlier

Het was erg chaotisch op de brede wegen richting Cabo de Gata, maar het was vooral BikeExchange-Jayco dat op de voorposten reed met Kaden Groves. John Degenkolb en Juan Sebastián Molano gingen als eerste de sprint aan, maar zij gingen te vroeg. Groves, die volgend jaar uitkomt voor Alpecin-Deceuninck, kwam in de laatste 100 meter vanuit hun wiel en greep de zege op de eerder nog teleurstellende dag vanwege de opgave van Yates.

In zijn kielzog werden Danny van Poppel en Tim Merlier, die pas heel laat ruimte vonden om vrij te sprinten, tweede en derde. Pedersen kon geen potten breken en werd slechts vijfde, vlak voor Daniel McLay. Verderop in de top-10 eindigden ook nog Cedric Beullens (negende) en Boy van Poppel (tiende). In het algemeen klassement waren er geen verschuivingen.