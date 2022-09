Vuelta 2022: Juan Ayuso tweede tiener op eindpodium van een grote ronde

Juan Ayuso stond voor de Vuelta a España al te boek als een groot talent, maar zal na de Spaanse ronde nóg meer in de gaten worden gehouden. De Spanjaard van UAE Emirates, die volgende week zijn 20ste verjaardag viert, zal de Vuelta vandaag namelijk als derde afsluiten. En dat is op zijn leeftijd zeer bijzonder.

Ayuso is namelijk pas de tweede wielrenner in de geschiedenis die als tiener op het eindpodium van een grote ronde mag plaatsnemen. De eerste renner die dit wist te bewerkstelligen, was Henri Cornet in de Tour de France van 1904. Cornet is met zijn 19 jaar en 352 dagen bovendien met voorsprong de jongste winnaar van een grote ronde ooit.

Cornet was die ronde overigens pas als vijfde geëindigd, maar werd achter de groene tafel alsnog tot winnaar uitgeroepen. De nummers een, twee, drie én vier in het klassement, Maurice Garin, Lucien Pothier, César Garin en Hippolyte Aucouturier, werden er namelijk van beschuldigd het parcours niet volledig te hebben afgelegd. Ze werden uiteindelijk gediskwalificeerd.

Ayuso keek gisteren, na de laatste bergrit in de Vuelta, al even terug op een zeer succesvolle ronde. “Ik kan het nu nog niet geloven. Ik heb nog nooit zoveel druk gehad. Ik dacht niet dat ik het kon doen, maar het is echt geweldig. Ik ben mentaal nog nooit zo vermoeid geweest. Het was iedere dag opnieuw focussen toen ik de laatste dagen op het podium stond. Dat is wel pittig om vol te houden.”