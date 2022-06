Tour 2022: Deelname Bob Jungels (AG2R Citroën) onzeker

Het is maar de vraag of Bob Jungels vrijdag aan de start kan verschijnen van de openingstijdrit van de Tour de France. De Luxemburger van AG2R Citroën kampt namelijk met spijsverteringsproblemen en wacht het resultaat van een coronatest af.

De 29-jarige Jungels moest zondag wegens spijsverteringsproblemen al passen voor het Luxemburgs kampioenschap op de weg. Afgelopen vrijdag kroonde hij zich nog wel voor de achtste keer tot Luxemburgs kampioen tegen de klok. De vraag is nu of Jungels het coronavirus onder de leden heeft, en zo niet, of hij nog op tijd fit geraakt voor de Tourstart.

AG2R Citroën kan nog een vervanger oproepen voor Jungels, die na een zeer moeilijke periode vol blessureleed weer de weg naar boven heeft gevonden. De allrounder werd eerder deze maand namelijk knap zesde in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland.