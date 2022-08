Vuelta 2022: Gerben Thijssen krijgt groen licht om te starten in rit drie

Gerben Thijssen zal starten in de derde etappe van de Ronde van Spanje. De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert kwam in finale van de tweede etappe ten val, waarna gevreesd werd voor een enkelblessure, maar kan zijn weg toch vervolgen. Dat meldt zijn ploeg op sociale media.

Na de etappe van zaterdag werd Thijssen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Nu schrijft Intermarché-Wanty-Gobert: “Geweldig nieuws. Bij de onderzoeken van Gerben Thijssens enkel zijn geen breuken of scheuren gevonden. Onze sprinter heeft groen licht gekregen om te starten in de derde etappe van de Vuelta.”

Thijssen won onlangs een rit in de Ronde van Polen. Met zijn rappe benen maakt hij vandaag op papier ook weer kans op de zege, want op de route van en naar Breda liggen geen noemenswaardige obstakels. Het is uiteraard wel even afwachten of Thijssen over al zijn krachten beschikt na zijn val.

Great news. Examinations of Gerben Thijssen's ankle found no fractures or ruptures, our sprinter received the green light to start stage 3 of @lavuelta 👍 #LaVuelta22 pic.twitter.com/VRmBv4TDr4 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) August 21, 2022