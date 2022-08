Vuelta 2022: Vrees voor enkelblessure Gerben Thijssen na zware val

Het is onzeker of Gerben Thijssen de Vuelta a España kan voortzetten. De sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert kwam zaterdag in de finale van de tweede etappe naar Utrecht zwaar ten val en heeft daarbij een blessure aan zijn enkel overgehouden, vertelt ploegdokter Ruben De Gendt aan WielerFlits.

“Gerben is jammer genoeg gevallen. Hij heeft schaafwonden op zijn zitvlak en zijn enkel. Het lijkt erop alsof er niets gebroken is, maar hij kan moeilijk steunen op de enkel. Dat is jammer en spijtig”, aldus de dokter. “We zullen later vandaag moeten bekijken wat het exacte letsel is. Dat is afwachten.”

“Een fractuur lijkt uitgesloten, maar op spier- en peesniveau kan er een aantasting zijn. Dat zou verdere deelname kunnen verhinderen. Hij is nu weer op zijn positieve en dat is is het voornaamste”, vertelt de arts. Thijssen, die hoopte mee te doen voor de overwinning in Utrecht, kwam uiteindelijk als 177ste over de streep. Na de etappe is Thijssen alsnog naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek naar zijn enkelblessure.

Eerder deed Thijssen zelf zijn verhaal ook al voor de camera van VTM. “We zaten wat ver’, aldus de sprinter over het moment net voor de val. “Maar we gingen net onze move langs rechts doen, ik denk dat dat het juiste moment was. Toen zakte een gast van Cofidis er doorheen. Boy panikeerde daar een beetje door, want hij wist niet of hij naar links of rechts moest gaat.”

“Doordat Boy een beetje remde, begon ik ook te remmen. Op dat moment ben je de controle over je fiets kwijt. Het gebeurt altijd dat er mannetjes uitzakken. Ik had het zeker te laat niet gezien, ik was zo gefocust op naar voren komen, om voor de overwinning te sprinten. Het is frustrerend. Het is heel jammer, want ik heb er zo hard voor gewerkt om op niveau te zijn. Ik had er zoveel van verwacht.”

Een zwaar gehavende @GerbenThijssen na de finish in Utrecht. Of hij verder kan, is nog onzeker… Straks meer op @WielerFlitsBE. pic.twitter.com/xs2fzGbpmS — WielerFlitsBE (@WielerFlitsBE) August 20, 2022