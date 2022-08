Vuelta 2022: Eerste renner Jumbo-Visma in Utrecht pakt rode leiderstrui, tenzij

Robert Gesink is tijdens de tweede rit van deze Vuelta a España 2022 vertrokken in de rode leiderstrui. De 36-jarige klimmer won vrijdag met Jumbo-Visma de ploegentijdrit in Utrecht. Of hij zondag ook nog in de leiderstrui rijdt, hangt af van zijn uitslag in de rit naar Utrecht. De eerste Jumbo-Visma renner die zaterdag finisht, is zondag normaal de nieuwe leider.

Dat komt omdat er in deze rit niet genoeg bonificatieseconden te verdienen zijn door een renner van INEOS Grenadiers. Die ploeg werd vrijdag tweede op dertien seconden van Jumbo-Visma. In de tweede etappe naar Utrecht zijn er weliswaar ook dertien bonificatieseconden te verdienen (drie tijdens de tussensprint, tien voor de winnaar op de streep), maar het verschil in honderdsten achter de komma van de eindtijd is in het voordeel van de Nederlandse ploeg. Dus ook als bijvoorbeeld Ethan Hayter de rit wint en alle boni’s pakt.

Hierbij gaan we overigens wel uit van het meest waarschijnlijke scenario: een massasprint in Utrecht. De regel die bepaalt wie zondag dan de rode trui mag dragen, vertelt ons dat dit de renner betreft met de kleinste opgetelde som aan dagresultaten. In de praktijk zijn alle renners van Jumbo-Visma als eerste geëindigd in de ploegentijdrit en er kan geen renner in tijd over hen heen gaan. Dat houdt in dat de eerste coureur van de Nederlandse ploeg die zaterdag over de streep komt, de nieuwe leider is in de rit van en naar Breda.