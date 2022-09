Vuelta 2022: Domenico Pozzovivo stapt uit de wedstrijd

Zoek niet meer naar Domenico Pozzovivo in de Vuelta a España. De Italiaanse klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert besloot in de vijftiende etappe naar Sierra Nevada in de ploegleiderswagen te stappen.

De 39-jarige Italiaanse klimmer reed al een vrij kleurloze Vuelta. Pozzovivo stond na veertien etappes 29ste in het algemeen klassement. Hij keek al tegen een achterstand aan van bijna veertig minuten op rodetruidrager Remco Evenepoel. Zijn beste uitslag was een achttiende stek in de vierde rit met aankomst in Laguardia.

De zeer ervaren Pozzovivo is alweer de 38ste uitvaller in de 77ste editie van de Ronde van Spanje. De coureur van Intermarché-Wanty-Gobert was eerder dit jaar nog achtste in de Giro d’Italia. Ook werd hij al negende in de Ronde van Zwitserland, elfde in de Trofeo Laigueglia, twaalfde in de Sazka Tour en dertiende in Tirreno-Adriatico.

Pozzovivo voelde zich de voorbije dagen al niet fit, zo laat Intermarché-Wanty-Gobert weten op social media. “Niet COVID-gerelateerd”, klinkt het.

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

36 Thibault GUERNALEC (TEAM ARKEA-SAMSIC) DNF

Etappe 14

37 Kelland O'BRIEN (TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO) DNF

Etappe 15

38 Domenico POZZOVIVO (INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX) DNF