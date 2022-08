Vuelta 2022: Daan Hoole moet opgeven door positieve coronatest

Voor Daan Hoole zit zijn debuut in de Vuelta a España er al na vier dagen op. De Nederlander van Trek-Segafredo heeft woensdagochtend positief getest op het coronavirus en zal de Spaanse ronde moeten verlaten.

Trek-Segafredo laat weten dat Hoole is opgestaan met een pijnlijke keel en dat een daaropvolgende sneltest een positief resultaat heeft opgeleverd. “Ik ben er kapot van dat ik de Vuelta en de ploeg moet verlaten”, aldus de 23-jarige hardrijder op sociale media. “Het is een bittere pil die ik moet slikken, maar soms gaan dingen niet zoals gepland.”

Hoole was in het Nederlandse openingsweekend van de Vuelta a España een belangrijke schakel in de trein van sprinter Mads Pedersen, die in de etappes naar Utrecht, Breda en Laguardia tweede wist te worden.

Devastated to be leaving the @lavuelta and the @TrekSegafredo. Its a hard pill to swallow but sometimes things don’t go as planned https://t.co/F0zuNpW8na

— Daan Hoole (@daanhoole) August 24, 2022