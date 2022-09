Vuelta 2022: Toptalent Carlos Rodríguez flink gehavend na valpartij

Carlos Rodríguez leek in de Vuelta a España op weg naar een top 5-notering in het algemeen klassement, maar de jonge Spanjaard van INEOS Grenadiers kwam vandaag in de achttiende etappe naar Alto de Piornal hard ten val.

Rodríguez kwam al vroeg in de etappe met enkele andere renners ten val. Ook Jay Vine was betrokken bij deze crash en de bergkoning van Alpecin-Deceuninck bleek niet meer in staat om verder te koersen. Rodríguez stapte wel weer op zijn fiets, maar is zeker niet ongeschonden uit de val gekomen.

Zijn ploeg INEOS Grenadiers heeft op social media een foto gedeeld van een gehavende Rodríguez die – met hulp van zijn ploeggenoten – probeert terug te keren in het peloton. Het is de vraag of de 21-jarige renner straks in de finale geen last heeft van zijn verwondingen.

Rodríguez is bezig aan de eerste grote ronde uit zijn carrière en maakt voorlopig (net als zijn landgenoot Juan Ayuso) veel indruk. Na zeventien etappes staat de klimmer namelijk vierde in het klassement en heeft hij nog altijd uitzicht op het podium. Het verschil met Ayuso is slechts 29 seconden.

It’s been a tough start to the day at #LaVuelta22, with a large crash involving a number of riders, including @_rccarlos.

Carlos is battling on. There’s also a fight to get into the break, with @RichardCarapazM and @taogeoghegan in the latest big move. pic.twitter.com/flaNdyTSVu

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 8, 2022