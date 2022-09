Vuelta 2022: Bergkoning Jay Vine geeft op na val

Een flinke tegenvaller voor Alpecin-Deceuninck: de Belgische formatie zag vandaag bergkoning Jay Vine opgeven in de achttiende etappe. De tweevoudige ritwinnaar kwam al vroeg in de etappe ten val en bleek te gehavend om zijn weg nog te vervolgen.

De 26-jarige Vine kon in de achttiende etappe naar de Alto de Piornal zijn positie in het bergklassement verder verstevigen, maar de Australiër ziet in deze rit juist zijn ambities voor de bergtrui in rook opgaan. Vine was al vroeg betrokken bij een grote valpartij. Ook Carlos Rodríguez, de nummer vier in het klassement, en Quentin Pacher kwamen in aanraking met het asfalt.

Rodríguez en Pacher konden hun weg vervolgen, maar Vine bleek niet meer in staat om verder te koersen. Zo komt er voor de klimmer op een vervelende manier een einde aan een verder zeer succesvolle Ronde van Spanje. Vine was een van de revelaties in de bergen en won op overtuigende wijze de bergetappes naar Pico Jano en Colláu Fancuaya. Ook werd hij vierde in de koninginnenrit naar Sierra Nevada en zevende in de etappe naar Peñas Blancas.

In het bergklassement had Vine een op het oog comfortabele voorsprong: Richard Carapaz volgde als zijn dichtste belager al op 29 punten.

36 Thibault GUERNALEC (TEAM ARKEA-SAMSIC) DNF

37 Kelland O'BRIEN (TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO) DNF

