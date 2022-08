Astana heft schorsing López op, Colombiaan maakt rentree in Vuelta a Burgos

Miguel Ángel López is (voorlopig) weer in genade aangenomen door zijn ploeg Astana Qazaqstan. De azuurblauwe formatie besloot de Colombiaanse klimmer een week geleden nog voorlopig te schorsen vanwege zijn vermeende betrokkenheid in een Spaans dopingonderzoek, maar volgens Astana zijn er momenteel ‘geen bewijzen’.

López werd in verband gebracht met de omstreden dokter Marco Maynar Mariño, die in opspraak is geraakt vanwege vermeende misdrijven van drugshandel en witwassen. Daarom werd de 28-jarige coureur op het vliegveld van Madrid uit de rij gepikt door agenten die onderdeel zijn van de gerechtelijke politiedienst van de Guardia Civil. Hij zou in Spanje verboden medicijnen hebben vervoerd en overgedragen aan iemand die onderzocht wordt.

Astana Qazaqstan besloot zijn renner voorlopig te schorsen “tot er duidelijkheid is in deze zaak.” De voorlopige schorsing van López is nu echter alweer opgeheven wegens een gebrek aan bewijs van de Spaanse autoriteiten en de UCI. “Hierdoor was de ploeg niet in een positie om de schorsing te verlengen of de renner zijn contractuele rechten langer te ontzeggen”, klinkt het in een statement.

Vuelta a España

“Miguel Ángel López maakt dus voorlopig weer deel uit van Astana en zal het vooraf vastgelegde koersprogramma afwerken”. De Colombiaan zal dinsdag dus alweer een rugnummer opspelden voor de Ronde van Burgos en zal vervolgens ook zijn opwachting maken in de laatste grote ronde van het seizoen, de Vuelta a España.

Astana Qazaqstan houdt overigens nog wel een slag om de arm in de ‘zaak-López’. “De ploeg heeft alle informatie doorgestuurd naar het internationaal testagentschap ITA. We zullen de situatie van dichtbij opvolgen en niet twijfelen om resolute maatregelen te nemen indien nodig.”