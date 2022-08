Vuelta 2022: Alpecin-Deceuninck vliegt De Tier in uit Denemarken

Alpecin-Deceuninck is er razendsnel in geslaagd om een vervanger voor de geblesseerde Oscar Riesebeek te vinden. De 29-jarige Nederlander kwam woensdagochtend ten val en brak daarbij onder meer zijn duim en hij ontwrichtte zijn ringvinger aan zijn rechterhand. Inmiddels is er met Floris De Tier een vervanger gevonden.

De 30-jarige Belg begon donderdag nog niets vermoedend aan de derde etappe in de Ronde van Denemarken. Toen het nieuws rondom Riesebeek binnensijpelde, werd er door het teammanagement geschakeld met de ploegleiderswagen in Denemarken. Niet veel later stapte De Tier uit koers, om zo snel mogelijk af te reizen naar Nederland. De klimmer haalde de ploegenpresentatie weliswaar niet, maar hij staat wel degelijk op de officiële startlijst.

Eerder op donderdag verving de Monegask Victor Langelotti zijn Spaanse ploegmaat Ángel Madrazo bij Burgos-BH, terwijl Antoine Raugel bij AG2R Citroën eerder deze week de plek van de op corona positief geteste Dorian Godon opvulde. Arkéa Samsic is dan weer de enige ploeg die met slechts zeven renners start. Kopman Nairo Quintana kwam deze week in opspraak vanwege een positieve test op Tramadol. Hij wil de tijd nemen voor zijn verdediging bij het CAS.