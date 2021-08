Vuelta 2021: Voormalig rodetruidrager Elissonde toch nog in koers

Update

Kenny Elissonde heeft vlak voor de tweede rustdag van de Vuelta a España besloten om de handdoek te gooien. De Franse klimmer van Trek-Segafredo ging nog wel van start in de vijftiende etappe naar El Barraco, maar gaf onderweg op.

De 30-jarige Elissonde was de voorbije bergetappes meermaals in de aanval en droeg zelfs één dag de rode leiderstrui. De kleine Fransman, derde in de etappe met aankomst op de Picón Blanco, ‘profiteerde’ in de vijfde etappe naar Albacete optimaal van een valpartij van Rein Taaramäe en wist zo de leiderstrui over te nemen van de onfortuinlijke Est.

Elissonde mocht uiteindelijk één dag genieten van het rode kleinood, want in de zesde etappe naar de Alto de la Montaña de Cullera moest hij de leiderstrui alweer afgeven aan Primož Roglič. Elissonde had al een paar dagen last van een ontsteking in zijn rechterknie, laat zijn werkgever Trek-Segafredo weten via social media.

De Fransman stond na veertien etappes 41ste in het algemeen klassement op bijna een uur van de huidige leider Odd Christian Eiking. Elissonde is de 22ste uitvaller in de Ronde van Spanje. Voor de start van de vijftiende etappe besloot ook de Ecuadoraan Jonathan Caicedo uit de wedstrijd te stappen.

Update

Kenny Elissonde is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, toch nog in koers. Zijn ploeg Trek-Segafredo liet via social media weten dat de Fransman moest opgeven vanwege een ontsteking in de rechterknie, maar op televisiebeelden is te zien dat Elissonde nog altijd in het peloton zit.