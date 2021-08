Vuelta 2021: Jonathan Caicedo gaat niet meer van start

Een dag na de opgave van olympisch kampioen Richard Carapaz in de Vuelta a España is ook zijn landgenoot Jonathan Caicedo er niet meer bij. De koersorganisatie meldde dat de Ecuadoraan uit de ploeg van EF Education-Nippo niet meer van start is gegaan voor de vijftiende etappe.

Caicedo was bezig aan zijn eerste Vuelta, nadat hij al drie maal de Giro d’Italia had betwist. In de Corsa Rosa won de Ecuadoraan vorig jaar de bergetappe naar de vulkaan Etna, waarna hij twee dagen de bergtrui om zijn schouders had. In deze Vuelta kon hij geen hoofdrol vertolken. Op zijn social media klaagde hij vooral over de hitte in Spanje. Het was dezelfde hitte die zijn landgenoot Carapaz al uitputte en tot opgave dwong.

Door de opgave van Caicedo zijn er nog 163 renners in koers in deze Vuelta. Eerder zag zijn ploeg Hugh Carthy en Simon Carr al uitvallen. De ploeg heeft Diego Camargo, Lawson Craddock, Jens Keukeleire, tweevoudig etappewinnaar Magnus Cort en Tom Scully nog in de wedstrijd.