Vuelta 2021: Voorbeschouwing slottijdrit naar Santiago de Compostella

Nog een dag en dan zit de Vuelta a España 2021 erop! De ronde wordt deze keer niet afgesloten met een rit in lijn naar Madrid, maar met een strijd tegen de klok naar Santiago de Compostella. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

De laatste rit in de Vuelta a España behelst een individuele tijdrit over 33,8 kilometer. Hier kunnen de klassementsrenners hun eindnotering veiligstellen. Zij rollen van het startpodium af in het Galicische dorpje Padrón, bekend van de Pimientos de Padrón. Dit zijn kleine, groene paprika’s. Er vond één keer eerder een start in Padrón plaats en ook toen was dat voor de slotrit, eveneens een individuele chrono. Meer overeenkomsten? Ja, zeker. Aankomstplaats was toen Santiago de Compostella, net als zondag. Het werd een Zwitserse slag. Ondanks dat Alex Zülle de tijdrit won, kon hij landgenoot Tony Rominger niet uit het goud rijden.

Het parcours van deze tijdrit is niet bijzonder technisch. De haakse bochten zijn op twee handen te tellen, waardoor je normaal gesproken ervan uit kan gaan dat de powerhouses hier komen bovendrijven. Niets is minder waar, want het parcours gaat over glooiend terrein. Na veertien kilometer ligt de top van het eerste klimmetje en in de laatste tien kilometer van de tijdrit rijden ze ook voornamelijk in banen omhoog. Daarom is het lastig om in je ritme te komen, waardoor de jongens komen bovendrijven die het van hun souplesse moeten hebben. Ondanks de weinige bochten komen de krachtpatsers dus bedrogen uit.

De laatste kilometers van de tijdrit zijn ook het lastigste. Je kunt er namelijk nog helemaal stilvallen, omdat de weg maar omhoog blijft lopen. Op één kilometer van de streep vlakt het wat af, om dan vervolgens op 500 meter van de streep nog een steile helling te moeten oprijden. Eenmaal boven volgt kort daarna de streep. Die is getrokken in bedevaartsoord Santiago de Compostella. Pelgrims uit heel Europa beëindigen in deze plek hun loop- of fietstocht. Ze zijn herkenbaar aan het dragen van de sint-jakobsschelp. Dat heeft alles te maken met de aloude Jakobus de Meerdere, een van de discipelen van Jezus Christus.

Volgens de legende bevindt zich hier zijn graf, waarop nu de gigantische basiliek rust. De kerkelijke feestdag van de apostel Jakobus is op 25 juli. Jaarlijks vindt er dan in deze Spaanse plek een groot feest plaats. De oude stad van Santiago de Compostella valt overigens ook onder het UNESCO-werelderfgoed. Daartoe behoren onder meer verschillende kerken, kathedralen, pleinen, kloosters en een paleis. Kortom: cultuurhistorici en gelovigen moeten ooit eens in hun leven een bezoek brengen aan het prachtige Santiago de Compostella.

Start eerste renner: 16.29 uur

Finish laatste renner: 20.31 uur

Afstand: 33,8 kilometer

Favorieten

Het parcours van deze tijdrit is dus niet bijzonder technisch, maar omdat het de route glooiend is en de renners toch 634 meter hoogteverschil moeten overbruggen komen de jongens die het van hun souplesse moeten hebben bovendrijven. Ter vergelijking: de olympische tijdrit was een stukje langer (44,2 om 33,8 kilometer) en ook moesten de olympiërs wat meer hoogtemeters (846 meter) overwinnen.

Normaal gesproken is Primož Roglič de grote favoriet voor de overwinning. Het uithangbord van Jumbo-Visma in deze Vuelta veroverde eerder deze zomer goud op de olympische tijdrit en kan met een vierde etappezege zijn eindwinst van extra glans voorzien in Santiago de Compostella. Roglič won ook al de openingstijdrit in Burgos en vindt zondag een parcours dat voor hem op het lijf is geschreven.

Deceuninck-Quick-Step heeft met Josef Černý een renner in huis die voor een mooie ereplaats kan zorgen. De Tsjech kroonde zich eerder dit seizoen voor de derde keer tot nationaal kampioen in deze discipline, door in Podluzany Jan Bárta en Adam Ťoupalík ruimschoots te verslaan. Aan het begin van deze Vuelta werd hij vijfde in de openingstijdrit. In Burgos werd zijn ploeggenoot Andrea Bagioli zevende, maar voor de Italiaan is deze tijdrit normaal gesproken te lang.

Bahrain-Victorious heeft een paar interessante tijdrijders in de ploeg. In de eerste plaats denken we aan Roglič’ landgenoot Jan Tratnik, de huidige Sloveense kampioen tijdrijden. Tijdens het nationaal kampioenschap in juni versloeg hij Jan Polanc… en Tourwinnaar Tadej Pogačar! Toch kwam die zege niet als een verrassing, want Tratnik behaalde al mooie resultaten in de strijd tegen de klok. In de openingstijdrit van deze Vuelta was hij bovendien nog derde.

Ook Gino Mäder heeft bij Bahrain-Victorious een goede rit tegen de klok in de benen. De jonge renner uit Zwitserland – waar wel meer tijdritspecialisten vandaan komen, denk aan Stefan Küng en Stefan Bissegger – was dit jaar derde in de klimtijdrit over de Oberalppas naar Andermatt en verkeert in goede vorm. Na twintig etappes staat hij vijfde in het algemeen klassement en draagt hij de witte jongerentrui.

EF Education-Nippo heeft een reputatie als het gaat om het afleveren van goede tijdrijders. In de Vuelta kijken we voor de slotdag dan ook naar Amerikaans kampioen Lawson Craddock. Die was al vaker in de buurt van een grote internationale zege in de strijd tegen de klok, maar winnen deed hij nog niet. Craddock was achtste in de openingstijdrit in Burgos en toonde de afgelopen dagen aan dat hij nog steeds in een goede vorm verkeert.

Bij Astana-Premier Tech is Ion Izagirre een man om rekening mee te houden. De Spaanse renner kroonde zich bij het omslaan van het voorjaar naar de zomer tot nationaal kampioen tijdrijden en dat was al voor de tweede keer in zijn carrière. In Busot, onderin de regio Valencia, op een lastig parcours met veel op en neer, versloeg hij David De la Cruz met slechts achthonderdsten van een seconde.

Op voorhand zijn de bovengenoemde namen de favoriet voor de etappezege, met een extra dik uitroepteken bij Roglič. De lijst met namen die in aanmerking komen voor een korte uitslag is wat langer. We denken dan aan Steven Kruijswijk, die tijdens deze Vuelta steeds beter werd, maar ook aan Chad Haga. De vice-Amerikaanse kampioen boekte twee seizoenen geleden een prachtige zege in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia. Kortom, Haga kan na drie weken koers nog altijd pieken als op de laatste dag tegen de klok moet worden gereden.

Nelson Oliveira moest zich in deze Vuelta wegcijferen voor zijn kopmannen bij Movistar, maar nu de strijd om het klassement is gestreden mag de Portugees nog eens een mooie uitslag najagen. Met Kevin Geniets (Luxemburg), Ryan Gibbons (Zuid-Afrika) en Rein Taaramäe (Estland) staan er nog meer nationale kampioenen aan de start van de afsluitende tijdrit – al moet worden gezegd dat niet in elk land de tegenstand van een even hoog niveau was. Jan Polanc, hij was al even genoemd in de alinea met Jan Tratnik, is de laatste naam die we willen noemen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Josef Černý, Jan Tratnik

** Lawson Craddock, Ion Izagirre, Gino Mäder

* Chad Haga, Steven Kruijswijk, Nelson Oliveira, Jan Polanc

Alle starttijden

Weer en tv

Tijdens de individuele tijdrit naar Santiago de Compostella is het overwegend bewolkt en kan de temperatuur ’s middags oplopen tot 29 graden. In de avond koelt het af en zakt de temperatuur tot 24 graden. Een zwakke wind waait uit het zuidwesten, aan windkracht 1 à 2.

De laatste etappe is via de Eurosport Player te zien vanaf 17.30 uur. Eurosport 1 is er vanaf 17.50 uur ook bij. Sporza schakelt in om 18.50 uur (Canvas). Ook de NOS is er in het weekend live bij.