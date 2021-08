Vuelta 2021: Voorbeschouwing favorieten bergklassement

Met de Gran Salida van de Vuelta a España zaterdag gaat ook een nieuwe strijd voor het bergklassement van start. Vorig jaar veroverde Guillaume Martin de wit-blauwe bollentrui. Welke renners kunnen we deze keer verwachten? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Al in de eerste editie van de Vuelta a España, in 1935, werd een bergprijs uitgereikt. Het was de Italiaan Edoardo Molinar die als eerste winnaar in de boeken staat. Molinar won de etappe naar Zamora en was tweede in Bilbao en San Sebastián. Uiteindelijk werd hij vijfde in het klassement, op een klein halfuur van de eindwinnaar, de Oost-Vlaming Gustaaf Deloor. Sindsdien traden drie Italianen in zijn voetsporen: Giuseppe Buratti en Nino Defilippis in de jaren ’50 en Davide Villella, tegenwoordig koersend voor Movistar, in 2017.

Verreweg de meeste bergprijzen bleven in Spanje. Vooral van de beginjaren tot ver in de jaren ’80 waren het Spanjaarden die met het nevenklassement aan de haal gingen, sporadisch afgewisseld door een ‘buitenlander’. José Luis Laguía is recordhouder met vijf zeges. De oud-renner die jaren voor Reynolds koerste, won in 1981, 1982 en 1983 drie maal op rij, en vervolgens ook in 1985 en 1986. Zijn landgenoot José Mariá Chava Jiménez en de Fransman David Moncoutié volgen met vier zeges in het bergklassement.

Het verhaal van Moncoutié is bijzonder. De Franse renner dacht in 2009 aan stoppen, maar wilde toch doorgaan om in 2010 nog voor de derde keer bergkoning in de Vuelta te worden. Uiteindelijk rekte hij zijn pensioen nog tot 2012 en wist hij in zowel 2010 als 2011 nog tweemaal de bergtrui te winnen. Uit het huidige profpeloton is alleen Omar Fraile een meervoudige winnaar van het bergklassement in de Vuelta. Na zijn zeges in 2015 en 2016 kan de Spaanse renner van Astana-Premier Tech proberen de bollen voor de derde keer binnen te slepen.

Joop Zoetemelk is de enige Nederlandse winnaar; Joop wist in 1971 het bergklassement op zijn naam te schrijven. Dat jaar won hij ook de etappe naar Ávila en werd hij zesde in het algemeen klassement. Acht jaar later keerde Zoetemelk terug in de Vuelta en werd hij eindwinnaar. Thomas De Gendt werd drie jaar geleden de eerste Belgische winnaar van de bergtrui. De Oost-Vlaamse rasaanvaller verzamelde 95 punten en deed het daarmee beter dan Bauke Mollema (83 punten) en Luis Ángel Maté (64).

Laatste tien winnaars bergklassement

2020: Guillaume Martin

2019: Geoffrey Bouchard

2018: Thomas De Gendt

2017: Davide Villella

2016: Omar Fraile

2015: Omar Fraile

2014: Luis León Sánchez

2013: Nicolas Edet

2012: Simon Clarke

2011: David Moncoutié

Vorig jaar

Guillaume Martin won vorig seizoen het bergklassement in de Vuelta. In de ingekorte drieweekse ronde, die vanwege de coronapandemie slechts achttien etappes telde, pakte de Franse klimmer van Cofidis 99 punten. Dat waren er maar liefst 65 meer dan de nummer twee, Tim Wellens.

Sepp Kuss pakte op de openingsdag de bergtrui, maar zijn optreden in de wit-blauwe bollen was van korte duur. Kuss stond na de tweede dag weliswaar op gelijke hoogte met Richard Carapaz, maar omdat de Ecuadoraan hoger in het algemeen klassement stond, werd die de nieuwe leider. Carapaz droeg de trui drie dagen, want daarna nam Tim Wellens het tricot van hem over. De Belg sprokkelde in de vijfde etappe voldoende punten om aan de leiding te gaan.

Martin had inmiddels ook zijn eerste punten binnengehaald en ging door met scoren in de zesde en zevende etappe. Daardoor ging de Franse klimmer Wellens voorbij. In de twee weken liep hij uit op de tegenstand door als eerste boven te komen op de Alto de la Cobertoria, de Puerto de San Lorenzo, de Alto de La Mozqueta en de Alto del Cordal – goed voor in totaal veertig punten. In de slotweek rekte hij zijn totaal op tot net geen honderd punten.

Eindstand bergklassement 2020

1. Guillaume Martin (Cofidis) – 99 punten

2. Tim Wellens (Lotto Soudal) – 34 punten

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – 30 punten

4. David Gaudu (Groupama-FDJ) – 29 punten

5. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) – 27 punten

Puntentelling

Het bergklassement wordt samengesteld door de punten die de renners halen op de verschillende heuvels en bergen bij elkaar op te tellen. De meeste punten zijn op de Cima Alberto Fernández te verdienen, dat is voor de organisatie dit jaar de monsterklim de Altu d’El Gamoniteiru – de slotklim van de achttiende etappe.

Een klim van derde categorie levert de minste punten op. De renner die het bergklassement aanvoert, draagt de wit-blauwe bollentrui. Als de leider ook de koploper is in het algemene of puntenklassement, dan mag de volgende in de stand de bergtrui aantrekken.

Bij een gelijke stand geeft de eerste plaats op de Cima Alberto Fernández de doorslag. Als er dan nog steeds sprake is van een gelijke stand, wordt gekeken naar de resultaten op de beklimmingen van buiten-, eerste, tweede en derde categorie. In het uiterste geval telt de stand in het algemeen klassement.

Cima Alberto Fernández: eerste 6 renners

Altu d’El Gamoniteiru (18)

20 – 15 – 10 – 6 – 4 – 2 punten

Klim van buitencategorie: eerste 5 renners

Alto de Velefique (9), Lagos de Covadonga (17)

15 – 10 – 6 – 4 – 2 punten

Klim van 1e categorie: eerste 5 renners

Picón Blanco (3), Puerto La Llacuna (7), Balcón de Alicante (7), Alto Collado Venta Luisa (9), Alto Collado Ballesteros (14), Pico Villuercas (14), Alto de la Centenera (15), Puerto de Mijares (15), La Collada Llomena (x 2) (17), Puertu de San Llaurienzu (18), Alto de La Cobertoria (18), Alto de Mougás (20)

10 – 6 – 4 – 2 – 1 punt

Klim van 2e categorie: eerste 3 renners

Puerto de Tudons (7), Puerto El Collao (7), Alto de Cuatro Vientos (9), Puerto de Almáchar (10), Puerto de Locubín (11), Alto del 14% (12), Puerto de Pedro Bernardo (15), Altu la Segá o del Cordal (18), Alto da Garganta (19), Alto de Barbeitos (19), Alto de Mabia (20), Alto de Prado (20), Alto Castro de Herville (20)

5 – 3 – 1 punt

Klim van 3e categorie: eerste 3 renners

Alto del Castillo (1), Puerto del Manquillo (3), Alto de Bocos (3), Alto de la Montaña de Cullera (6), Puerto de Benilloba (7), Puerto de Tibi (7), Alto de Castro de Filabres (9), Alto de San Jerónimo (12), Puerto Berzocana (14), Puerto San Juan de Nava (15), Alto de Hijas (16), Altu de Hortiguera (17), Alto da Sela d’Entorcisa (19), Alto de Vilachán (20)

3 – 2 – 1 punt

Favorieten

Voor de laatste keer dat de winnaar van het bergklassement in de Vuelta ook de eindwinnaar was, moeten we terug naar het jaar 2007. Denis Menchov won dat jaar een etappe en droeg veertien dagen de leiderstrui, voordat hij werd gehuldigd als eindwinnaar. Ook won hij het bergklassement en de clasificación combinada, het combinatieklassement dat inmiddels is afgeschaft. Sinds de overwinning van de Rus uit de Raboploeg zijn het steeds aanvallers met goede klimbenen die met het bergklassement gingen lopen. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn.

Het bergklassement in de Vuelta blijkt ieder jaar weer lastig te voorspellen, want de lijst aanvallers die zich mogelijk gaan mengen in de strijd is lang. Daar staat tegenover dat goede klimmers als het even kan in de eerste plaats voor het algemeen klassement gaan. Sommige vrijbuiters zullen dan weer eerder inzetten op dagsucces en de bergpunten onderweg vooral zien als een mooie bijvangst. Bij de machtsblokken Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en Movistar moeten we in principe niet de grootste favorieten zoeken in de strijd om de trui.

Drie grote rondes rijden en twee keer het bergklassement winnen. Geoffrey Bouchard deed het. De renner van AG2R Citroën reed in 2019 zijn eerste grote ronde en veroverde gelijk de bergtrui in de Vuelta. Dit seizoen was het weer raak. Tegen het eind van de eerste week van de Giro nam hij de bergtrui over van Gino Mäder en stond die in het vervolg niet meer af. Bouchard weet dus wat er nodig is om de trui te pakken. Hij hoeft alvast geen rekening te houden met een kopman.

Na een ongelukkige Tour de France is Lucas Hamilton de klassementskopman bij BikeExchange, maar normaal gesproken zal zijn ploeggenoot Esteban Chaves wel de vrijheid krijgen. De klimmer uit Colombia is een renner die hoge ogen kan gooien voor het bergklassement. Chavito is in een kansrijke ontsnapping in een bergetappe normaal altijd een van de sterkste renners en dan komt de bergtrui ook automatisch in beeld.

Update – Chaves ontbreekt in de definitieve selectie van BikeExchange.

Wout Poels was afgelopen Tour de France lang in de strijd voor de bolletjestrui, maar uiteindelijk kwam hij negentien punten tekort voor de winst. Omdat eindwinnaar Tadej Pogačar al het geel om de schouders had, was Poels als de nummer twee in het bergklassement tóch in de bollen te bewonderen op de Champs-Élysées van Parijs. Mikel Landa is weliswaar de kopman bij Bahrain Victorious, maar de ploeg zegt aanvallend te willen koersen. Dat biedt kansen voor Poels.

Dat Bahrain Victorious aanvallend wil koersen, schept ook mogelijkheden voor Mark Padun om voor de bergtrui te gaan. De Oekraïner zorgde voor een wervelend optreden in het Critérium du Dauphiné met twee etappezeges op rij in La Plagne en Les Gets, en winst in het bergklassement. Padun bleek afgelopen week weinig van zijn vorm te zijn verloren, want in de Vuelta a Burgos reed hij naar de derde plaats in het eindklassement.

Guillaume Martin won vorig jaar met een straatlengte voorsprong het bergklassement en mag om die reden ook niet ontbreken in het lijstje favorieten. Na zijn achtste plaats in de Tour de France zal de klimmer ongetwijfeld ook naar het algemeen klassement kijken, maar als hij weer zijn aanvalslust toont komen de bergpunten vanzelf. Vergeet ook niet dat een huldiging op het podium belangrijk is voor Cofidis, dat tevens een van de hoofdsponsors van de Vuelta is.

Bij BORA-hansgrohe is het uitkijken naar Felix Großschartner. Wil de nummer negen van de Vuelta van 2020 proberen bij de klassementsrenners te blijven, of gaat hij op een gegeven moment toch op dagsuccessen jagen? Dan komt automatisch de bergtrui in beeld. Dat het met de vorm van de Oostenrijker wel snor zit, bleek afgelopen maand wel met zijn vierde plek in de nieuwe rittenkoers Settimana Ciclistica Italiana.

Deceuninck-Quick-Step reist zonder klassementskopman af naar de Vuelta, wat in de bergritten kansen biedt voor Andrea Bagioli, James Knox en Mauri Vansevenant. Vooral met Bagioli moeten we rekening houden, denken we. De Italiaan beschikt over veel punch in de benen en kan ook goed omhoog rijden. Vroeg in het seizoen won hij al de Royal Bernard Drome Classic. Onlangs was hij vierde en beste jongere in de Tour de l’Ain.

Na negen seizoenen verliet Romain Bardet afgelopen winter AG2R La Mondiale voor een nieuwe uitdaging bij DSM. Met die ploeg was hij dit seizoen al zevende in de Giro. Eerder deze maand maakte hij indruk in de Vuelta a Burgos. Ondanks een val in de afdaling van de Picón Blanco wist hij de etappe naar Espinosa de los Monteros achter zijn naam te zetten. Als Bardet aanvallend wil koersen in de Vuelta, behoort de bergtrui tot de mogelijkheden.

Verder bestaat natuurlijk altijd de kans dat een klassementsrenner met de bergtrui aan de haal gaat. Als we in die vijver vissen van kopmannen met punch, komen we al snel uit bij tweevoudig winnaar van het algemeen klassement Primož Roglič en kersvers olympisch kampioen Richard Carapaz. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers werd vorig jaar derde in de strijd om de bergtrui, achter Guillaume Martin en Tim Wellens.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Geoffrey Bouchard

*** Esteban Chaves , Wout Poels

** Felix Großschartner, Guillaume Martin, Mark Padun

* Andrea Bagioli, Romain Bardet, Richard Carapaz, Primož Roglič