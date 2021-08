Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 17 naar Lagos de Covadonga

De klassementsrenners kunnen zich woensdag niet meer verstoppen in de Vuelta a España. De zeventiende etappe finisht namelijk op de top van de gevreesde en iconische beklimming naar de meren van Covadonga. Hebben we na rit zeventien een nieuwe drager van de rode trui? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De zeventiende etappe van deze Ronde van Spanje begint ook in Cantabrië, meer bepaalt in het kleine dorpje Unquera. Het telt nog geen duizend inwoners en is een relatief jonge plek. Pas tegen het jaar 1900 komt de plaats in de geschiedenisboeken voor. Het is ook voor het eerst dat de Vuelta deze plek aandoet. In heel Spanje staat Unquera bekend om het gebakje Corbatas de Unquera, wat je kunt vergelijken met onze tompoucen. Het fondantlaagje is daar echter lichtbruin met versiersels en aan het einde van de onderlaag is er een vlecht ingedraaid, waardoor het uiteinde min of meer lijkt op een kaasstengel.

Genoeg over de plaatselijke delicatesse, terug naar de koers. Ondanks het lastige profiel, ligt er in deze rit wel een kans voor sterke vluchters. Binnen het eerste wedstrijduur ligt namelijk de Alto de Hortiguera van derde categorie. Deze klim is 5,3 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 4,7%. Geen onoverkomelijke opgave, maar zeker een baken voor sterke aanvallers die het verschil kunnen maken. Ook omdat het de voorlaatste kans is voor de klassementsrenners om voor grote verschillen te zorgen, zou het best kunnen zijn dat we in deze fase van de wedstrijd de betere klimknechten zien springen voor de vroege vlucht.

Vanaf de top van die klim, is Lagos de Covadonga niet ver weg. Op een gegeven moment ligt de weg daar naartoe aan de linkerzijde van de renners. Ze rijden echter eerst door en zetten daarna koers naar La Collada Llomena. Dit is een beklimming van de eerste categorie met een gemiddelde stijging van 9,3% over 7,6 kilometer. Een flinke opgave, maar zo vroeg in de etappe zal de beklimming waarschijnlijk niet heel veel effect op het koersverloop hebben. Maar niet getreurd: na de afdaling van deze klim, komt de weg op hetzelfde punt uit. Organisator Unipublic (onderdeel van de ASO) stuurt het peloton nog eens naar boven.

De renners weten dus wat hen te wachten staat, met het verschil dat er dit keer bonusseconden op de streep te verdienen zijn. Nog een keer dezelfde steile flanken, met uitschieters naar een 14% net voor de helft van de beklimming. Het overgrote deel van La Collada Llomena gaat aan een stijgingspercentage van boven de 10%. Of het de klassementsrenners echt uitnodigt om iets te ondernemen, lijkt van niet. De top van de tweede beproeving van deze klim ligt namelijk op 55 kilometer van het einde. En met wat er nog aan zit te komen, durven we niet te zeggen of de toppers hun kaarten op tafel leggen.

De afdaling duurt ook nog eens ruim dertig kilometer. Aan het einde daarvan ligt wel de tussensprint, maar de kans lijkt bijzonder klein dat de leidende positie van Fabio Jakobsen in het puntenklassement nog in het gedrang is. Tien kilometer na die sprint begint de slotklim en dat is er een van de buiten categorie. Een echte Vuelta-klassieker die tot de verbeelding spreekt: Lagos de Covadonga, vrij vertaald de Meren van Covadonga. Deze klim begint in het dorpje Covadonga en leidt naar de gletsjermeren Enol en Ercina in het Nationaal Park Picos de Europa. Ondanks slechts 1.085 meter boven zeeniveau, is dit een hel voor de renners.

La Collada Llomena Lagos de Covadonga

De beklimming is 12,5 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 6,9%. Dat lijkt niet duizelingwekkend, maar dat komt vooral omdat er nog een stukje afdaling in zit tussen kilometer 11 en 12 van deze klim. In de fase daarvoor komt de stijging nauwelijks onder de 10% uit. Het steilste gedeelte volgt na zeven kilometer en heeft zelfs een naam: La Huesera, met uitschieters tot 16%.

De beslissing zullen de renners daar moeten forceren, want in de laatste twee kilometer is de kans klein dat je de concurrentie er nog afrijdt. Hoewel Lagos de Covadonga pas in 1983 voor het eerst werd aangedaan, finishen we er nu voor de 22ste keer. Onder meer Pedro Delgado, Lucho Herrera, Laurent Jalabert (allen twee keer) wonnen er. De laatste winnaar op Lagos de Covadonga was Thibaut Pinot, die er in 2018 won.

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 17.14 uur en 17.48 uur

Afstand: 185,8 kilometer

Favorieten

Na een wat flauwe tweede week is er in week drie geen ontkomen meer aan. De klassementsrenners kunnen zich onmogelijk meer verstoppen in de etappes van woensdag en donderdag. In de rit naar Lagos de Covadonga zullen de maskers definitief afvallen en zal het kaf van het koren worden gescheiden. Odd Christian Eiking is nog altijd de trotse drager van de rode trui, maar de Noor verwacht niet dat hij het kleinood woensdagavond nog in zijn bezit heeft.

“Eerlijk gezegd denk ik dat Lagos de Covadonga te zwaar is om te overleven”, vertelde Eiking maandag op een online persmoment. “Maar ik voel mij heel goed en zal alles proberen”, houdt de renner van Intermarché-Wanty-Gobert toch nog enige hoop. “Hopelijk kan ik mezelf verrassen, maar we zijn zeker niet teleurgesteld als ik de trui verlies deze week. De Vuelta is tot nu toe een groot succes voor ons. We gaan alles proberen, maar we weten dat het moeilijk wordt.” De kans is reëel dat Eiking de leiderstrui straks moet afstaan aan Primož Roglič, die van de topfavorieten voor de eindzege de beste uitgangspositie heeft.

De Sloveen heeft zich in de tweede Vuelta-week niet echt druk gemaakt, al boekte hij wel een mooie en zwaarbevochten overwinning op de muur van Valdepeñas. De tweevoudige Vuelta-winnaar hield zich verder beperkt tot volgen, om dan op gezette tijden nog een sprintje uit zijn sterke lijf te persen. Dat Eiking nu al een week in de rode trui rondfietst, is ideaal voor Roglič en Jumbo-Visma. De kopman hoefde zich nu niet druk te maken om podiumceremonies, persconferenties en dopingcontroles. Roglič zal – met andere woorden – relatief fris aan de start staan van de belangrijke bergrit naar Lagos de Covadonga.

In de eerste van twee zware bergetappes door Asturië zal de Sloveen ongetwijfeld goede zaken willen doen. Het ideale scenario: Eiking uit de rode trui fietsen, Guillaume Martin op achterstand rijden en ook tijd pakken op directe concurrenten als Enric Mas, Miguel Ángel López en Egan Bernal. De slotklim naar de gletsjermeren van Covadonga is bijzonder pittig, zeker in de eerste kilometers, en echt iets voor een krachtpatser als Roglič. Die laatste kan bovendien rekenen op een sterke ploeg met onder meer Sepp Kuss, die er ook nog uitstekend voorstaat in het klassement, Steven Kruijswijk en Koen Bouwman.

Het grootste gevaar zal waarschijnlijk komen van de mannen van Movistar. Voorlopig zijn Enric Mas en Miguel Ángel López de grootste belagers van Roglič als de weg omhoog loopt. Mas (26) is zonder enige twijfel bezig aan de beste grote ronde uit zijn carrière, kende nog geen zwak moment in deze Vuelta en is bovendien een renner met een sterke slotweek. We hoeven alleen maar terug te gaan naar de Vuelta van 2018, toen hij in de derde week de laatste bergetappe in Andorra wist te winnen en zich nog wist te verzekeren van de tweede plaats in het eindklassement, achter Simon Yates.

Ook Miguel Ángel Lopez is bezig aan een uitstekende Vuelta en weet zich zo te revancheren na een zeer teleurstellende Tour de France. De Colombiaan staat momenteel vijfde in de stand en doet nog altijd volop mee voor de eindzege. López is bovendien niet te beroerd om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Zo probeerde hij in de bergrit naar Pico Villuercas met een late demarrage nog tijd te pakken op zijn directe concurrenten, maar echt veel schoot López er niet mee op. Het tekent echter wel zijn vechtlust in deze Vuelta en het geeft Movistar een extra optie in de strijd om de eindzege.

Als Mas en López woensdag allebei op niveau zijn, kunnen ze wellicht om beurten aanvallen en zo Roglič en diens Jumbo-Visma ploeg onder druk zetten. Een kleine kanttekening: we weten niet in hoeverre Mas nog last heeft van zijn valpartij in de openingsfase van de zestiende etappe.

De kans dat INEOS Grenadiers straks met een renner op het hoogste schavotje staat in Santiago de Compostela, wordt met de dag kleiner. Toch mogen we een klasbak als Egan Bernal nooit helemaal afschrijven, zeker niet na zijn recente prestatie in de bergrit naar Pico Villuercas. Toen bleek hij namelijk wel in staat om een late versnelling van Roglič te beantwoorden en dat is eigenlijk voor het eerst in deze Vuelta. Dat belooft voor de komende dagen, zeker als Bernal straks op de slotklim van Lagos de Covadonga over zijn beste benen beschikt. Dan moet hij in staat zijn om Roglič het vuur aan de schenen te leggen.

Ook Adam Yates zal nog willen opschuiven in het klassement en zijn Vuelta kleur geven met een prestigieuze ritzege. De Brit is zeker niet bezig aan een slechte Vuelta, maar kan ook nog niet echt zijn stempel drukken op de wedstrijd. Op sommige momenten is Yates wel in staat om zijn concurrenten op de pijnbank te leggen bergop, denk aan de rit naar de Alto de Velefique of die naar Pico Villuercas, maar de klimmer kwam zichzelf ook al een paar keer tegen. Welke Yates zien we woensdag aan het werk? Samen met Bernal kan hij wellicht iets ondernemen op de slotklim, of misschien nog wel eerder in de etappe.

We verwachten dit keer dat de klassementsrenners voor de ritzege zullen strijden en dan kunnen we ook niet om Jack Haig heen. De Australiër, die tot kopman van Bahrain Victorious is gebombardeerd na het teleurstellende optreden van Mikel Landa, staat na zestien etappes zesde in het algemeen klassement. Haig heeft al laten zien tot de beste klimmers te behoren in deze Vuelta en is telkens goed bij de les. We verwachten niet meteen dat hij Roglič of de mannen van Movistar uit het wiel rijdt, maar hij kan wellicht wel profiteren van zijn rol in de schaduw. Als Haig vertrekt, wie gaat er dan mee?

Voor mannen als Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) en Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) zal de etappe van woensdag in het teken staan van het beperken van de schade. Onze laatste sterren delen we uit aan enkele sterke vluchters, die wellicht uit de greep kunnen blijven van het peloton. Het is namelijk niet uitgesloten dat een omvangrijke kopgroep toch een vrijgeleide krijgt richting de finish. Dan denken we al snel aan de mannen van Team DSM, met Romain Bardet en Michael Storer als grootste kanshebbers op de ritoverwinning.

Bardet won al de etappe met aankomst op de Pico Villuercas en zal als bergkoning maar wat graag punten willen sprokkelen onderweg. Met drie beklimmingen van eerste categorie is het een mooie dag om in de aanval te gaan. Zijn ploegmaat Storer was al succesvol op Balcón de Alicante en Rincón de la Victoria en kan woensdag wellicht een gooi doen naar een derde ritzege. Ook Damiano Caruso (Bahrain Victorious), winnaar op de Alto de Velefique, is een man om in de gaten te houden. En kan Rafal Majka (UAE Emirates) nog een keer een nummer opvoeren, na zijn demonstratie in de rit naar El Barraco?

Verder noteren we de namen van Geoffrey Bouchard en Clément Champoussin (AG2R Citroën), Jesús Herrada (Cofidis), Ion Izagirre (Astana-Premier Tech), Sergio Henao en de afscheidnemende Fabio Aru (Qhubeka NextHash), Mikel Nieve (Team BikeExchange), Mark Padun en Wout Poels (Bahrain Victorious) en Joe Dombrowski van UAE Emirates. Ook Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) mogen we nooit uitvlakken en Magnus Cort (EF Education-Nippo) heeft deze Vuelta al vaker met wielerwetten gespot. En zien we Mikel Landa (Bahrain Victorious) nog eens in een glansrol op zijn terrein?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Enric Mas, Miguel Ángel López

** Egan Bernal, Adam Yates, Jack Haig,

* Romain Bardet, Rafal Majka, Michael Storer, Damiano Caruso

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

In het noorden van Spanje regent het vaak en dat is ook woensdag niet anders. De verwachting is dat het kwik zal oplopen tot een graad of 23, maar onderweg is er een dikke kans op buien en zelfs onweer is niet uitgesloten.

De zeventiende etappe is ook woensdag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 11.50 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 11.35 uur) en Sporza (op Eén, vanaf 15.50 uur). Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.