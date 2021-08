Eiking: “Denk dat Lagos de Covadonga te zwaar is om te overleven”

Odd Christian Eiking gaat als leider van het algemeen klassement de slotweek van de Vuelta a España in. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert vreest echter de rode trui snel kwijt te raken. “Eerlijk gezegd denk ik dat Lagos de Covadonga te zwaar is om te overleven”, vertelt hij op de laatste rustdag tijdens een online persconferentie.

Dinsdag is eerst een heuveletappe naar Santa Cruz de Bezana, maar woensdag staat de loodzware bergrit naar Lagos de Covadonga op het menu. Eiking denkt dat hij daar de favorieten voor het klassement moet laten gaan. “Maar ik voel mij heel goed en zal alles proberen”, houdt hij hoop. “Hopelijk kan ik mezelf verrassen, maar we zijn zeker niet teleurgesteld als ik de trui verlies deze week. De Vuelta is tot nu toe een groot succes voor ons.”

“We gaan alles proberen, maar we weten dat het moeilijk wordt”, is de 26-jarige Eiking realistisch. “Louis Meintjes (momenteel 14e, red.) was altijd onze man voor de top-10 en die kans heeft hij nog altijd. Ik hoop voor mezelf dat ik niet te veel tijd verlies. Mocht dat wel gebeuren, dan zal ik niet heel teleurgesteld zijn.”

‘Nieuwe periode in mijn carrière’

Intermarché-Wanty-Gobert had eerder deze Vuelta met Rein Taaramäe ook al de leiderstrui in de ploeg. Nu is Eiking al zes dagen de leider. “Ik groei steeds meer in de rol van de leider”, lacht hij. “De ploeg en ik hebben dat goed opgepakt in alle etappes. Het voelt alsof we alles onder controle hebben, en ik voel me elke dag beter. Misschien geeft die trui mij ook meer motivatie. Ik krijg meer vertrouwen en de benen voelen nog steeds goed.”

Eiking hoopt dat deze periode in de rode trui hem verder helpt. “Misschien is het de start van een nieuwe periode in mijn carrière. Mijn doel is om een rit te winnen in de Tour de France. Dat is iets heel specifieks, maar ik wil strijden om de zege in de grootste wedstrijden”, aldus de Noor, die na de Vuelta het EK betwist. Hij wil zijn topvorm doortrekken naar het late najaar. “Misschien kan ik in koersen als Lombardije wat mooie dingen laten zien. De selectie van het WK is nog niet gemaakt, maar ik hoop dat ik daar ook kan rijden.”