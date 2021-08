Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 14 naar Pico Villuercas

Na een etappe voor de sprinters is het zaterdag weer klimmen geblazen in de Vuelta a España. In de veertiende etappe trekken de renners eerst over twee beklimmingen om vervolgens te finish op een col van eerste categorie. Krijgen we andermaal een strijd op twee fronten? Of zien we de klassementsrenners ook voor de zege bikkelen op de Pico Villuercas? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De Vuelta-karavaan gaat vandaag verder in de natuurrijke regio Extremadura, waar de rit van vrijdag gefinisht is. Startplaats San Benito ligt in de provincie Badajoz, vlakbij de linkeroever van de Guadiana-rivier. Vanuit het vertrek gaat het de eerste vijftig kilometer over typisch ellenlange Spaanse wegen. Het leent zich niet meteen voor sterke vluchters die met een ritzege in hun hoofd rondfietsen. De klassementsrenners zullen in ieder geval alert moeten zijn. Als de wind goed en hard genoeg staat, lenen dit soort wegen zich wel voor waaiers. Zo niet, dan is het voor vroege vluchters heel lastig om hier uit het zicht te geraken.

Na de eerste vijftig kilometer krijgt het peloton meer hoogtemeters onder de wielen, op weg naar de eerste klim van de dag. Die begint na exact 79 kilometer: de Puerto Berzocana van de derde categorie. Deze beklimming is 7,7 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 5,2 procent. Geen heel lastige klim, maar wel een goede opwarmer voor wat er nog gaat komen. Na een korte afdaling en een lopend stuk omhoog richting de tweede klim van de dag, volgt acht kilometer later de Alto Collado de Ballesteros. Dit is de andere zijde van de slotklim. Ondanks de bescheiden lengte van 2,8 kilometer, is dit een eerste categorie-klim.

Kenners weten dan voldoende: als een eerste categorie-beklimming zo kort is, dan moeten er hoge stijgingspercentage volgen. Dat doen ze ook: de Ballesteros heeft een gemiddelde stijging van 14% met twee keer een uitschieter naar 20%. De laatste volgt net onder de top. Een extra moeilijkheidsgraad is dat de renners niet rijden over asfalt, maar over betonplaten zoals we die ook kennen van andere beklimmingen uit de Vuelta – zoals Los Machucos. Op de top zien de renners nog een weg naar rechts, waar zeventig kilometer later de finishstreep is getrokken. Aanvallen met het oog op het klassement heeft hier dus weinig zin.

De coureurs dalen vervolgens over dertien kilometer af op de wegen die ze later in de finale weer omhoog moeten. Eenmaal beneden, in de stad Guadalope, moeten de renners over stevig glooiende wegen een ronde in de omgeving maken. Onderweg komen ze in Alía de tussensprint van de dag tegen. Op vijftien kilometer voor het einde wacht vervolgens – opnieuw in Guadalope – de voet van de slotklim naar Pico Villuercas. De berg is vanuit de omgeving goed te zien. Waar de Ballesteros-kant kort en steil is, is de finale-klim een stuk langer. De gemiddelde stijging is 6,2% over 14,5 kilometer. Geen duizelingwekkende cijfers.

Het is echter een erg onregelmatige klim, waardoor je moeilijk in je ritme komt. Het venijn zit hem overigens in de staart: pas in de laatste honderden meters ligt de piek van 15%. Wachten is key. Dat zullen de meeste renners goed in hun oren moeten knopen, want deze beklimming is nieuw in de Ronde van Spanje. Sterker nog: het is de eerste keer dat de regio Extremadura een etappe met een aankomst bergop huisvest. La Villuercas is het hoogste punt van de regio en zal ongetwijfeld spektakel opleveren. Zeker gezien het feit dat de steilste stroken vlak voor de meet liggen, kan er tot de laatste meters van alles gebeuren.

Start: 12.50 uur

Finish: tussen 17.16 en 17.46 uur

Afstand: 165,7 kilometer

Favorieten

Ook in de rit van zaterdag kan het weer alle kanten op, maar toch gaan we uit van een scenario waarin een omvangrijke kopgroep de ruimte zal krijgen richting de finish. De ploeg van Odd Christian Eiking, Intermarché-Wanty-Gobert, zal niet geneigd zijn om eventuele vluchters op tijd in rekenen. Primož Roglič heeft zijn tweede ritzege al binnen en zal zijn ploegmaats van Jumbo-Visma wellicht wat willen sparen met het oog op de derde week. En ploegen als Bahrain Victorious, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe zien we de boel ook niet zo snel controleren.

Het biedt – kortom – alleen maar kansen voor de vluchters, al zal de winnaar wel over een flink stel klimmersbenen moeten beschikken. En wie klimmersbenen zegt, komt al snel bij Damiano Caruso uit. De ervaren Italiaan gaat met de jaren beter koersen, beleefde eerder dit seizoen zijn sportieve hoogtepunt met een tweede plaats in de Giro d’Italia en maakte ook al indruk in deze Vuelta. In de rit naar de Alto de Velefique voerde hij namelijk een one-man-show op door een solo van zeventig kilometer met succes af te ronden. Sindsdien hield hij zich wat gedeisd, maar zaterdag lijkt weer een ideale dag om toe te slaan.

Caruso heeft nog een goede reden om mee te zitten in de vlucht van de dag: de renner van Bahrain Victorious gaat namelijk aan kop in het bergklassement en kan onderweg de nodige punten sprokkelen voor de bergtrui. Met twee beklimmingen van eerste categorie en een helling van derde categorie liggen er 23 bergpunten voor het oprapen, wat toch aardig veel is. Caruso heeft voorlopig namelijk 31 punten bij elkaar gesprokkeld. Kortom, de taaie Italiaan kan uitstekende zaken doen als hij zaterdag erin slaagt om mee te gaan in de goede vlucht.

Bahrain Victorious heeft na bijna twee weken Vuelta nog altijd een goed klassement te verdedigen met Jack Haig, maar dat betekent niet dat de ploeg uit het Midden-Oosten geen mannetjes kan meesturen in de vroege ontsnapping. Caruso is dan een meer dan logische naam, maar misschien is het ook wel een etappe voor Mark Padun om iets te proberen. We hebben de Oekraïner nog niet echt zien schitteren bergop, maar dat wil niet zeggen dat hij zaterdag geen hoofdrol kan vertolken. En wat mogen we verwachten van Mikel Landa, die enkele moeilijke dagen achter de rug heeft. De Spanjaard hoopt stiekem nog een rit te winnen, maar heeft hij überhaupt wel de benen om iets te ondernemen?

Team DSM kan nu al terugkijken op een zeer succesvolle Vuelta, maar het kan nóg mooier worden voor de formatie van Iwan Spekenbrink. In de resterende bergetappes, zoals de rit van zaterdag, heeft de ploeg met Michael Storer en Romain Bardet twee serieuze kanshebbers in de gelederen. Storer is met recht dé revelatie van deze Vuelta met ritzeges op Balcón de Alicante en Rincón de la Victoria. De Australische klimmer, die bezig is aan zijn laatste maanden voor Team DSM, kan zaterdag wellicht zijn derde ritzege binnenhalen. In een vluchtgroep is Storer al snel een van de betere klimgeiten.

Zijn ploegmaat Romain Bardet zal zeker nog iets van zijn Vuelta willen maken. Voorlopig staat de Fransman nog met lege handen, maar Bardet kruipt langzaam maar zeker weer naar zijn beste niveau, nadat hij in de eerste week zwaar ten val kwam. In de rit naar Valdepeñas de Jaén kwam hij al knap als zesde over de streep, tussen de favorieten voor de eindzege, en in de rit naar Córdoba was hij in de finale nog in de aanval. Toen strandde Bardet in het zicht van de haven, maar de rit van zaterdag past normaal gesproken nog meer in zijn straatje. Bardet doet bovendien nog volop mee voor het bergklassement.

Het is voorlopig nog niet de Vuelta van INEOS Grenadiers. Oké, Egan Bernal en Adam Yates staan er nog altijd aardig goed voor in het klassement, maar meespelen om de eindzege lijkt toch echt te hoog gegrepen. En dus moet de formatie het over een andere boeg gooien en op jacht gaan naar ritwinst. Dylan van Baarle was er in Rincón de la Victoria al aardig dicht bij met een vierde plek, maar voor de etappe van zaterdag verwachten we wel wat van Pavel Sivakov. De Frans-Russische klimmer was deze Vuelta al eens in de aanval, werd derde op Balcón de Alicante en maakt bergop een uitstekende indruk.

Een kleine kanttekening: Sivakov kwam donderdag wel ten val in de rit naar Córdoba. Het bleef bij wat oppervlakkige schaafwonden en dus verwachten we niet dat Sivakov veel hinder zal ondervinden van zijn buiteling. Twee andere renners die we moeten noemen, als een vroege vlucht wegblijft, zijn Ion Izagirre en Jay Vine. Izagirre kwam deze Vuelta niet al te best uit de startblokken, maar groeit met de dag. Zo werd hij keurig zestiende op de muur van Valdepeñas, vlak achter de toppers van het klassement. Izagirre zal zijn ploeg Astana-Premier Tech wel wat vreugde willen bezorgen, na eerdere opgaves van Omar Fraile, Óscar Rodríguez en Alex Aranburu.

Vine maakte met een late aanval dan weer een kwieke indruk op weg naar Córdoba. De Australiër zal bovendien met de nodige motivatie aan de start staan, aangezien hij vrijdag zijn contract met twee jaar heeft verlengd tot eind 2023. Mochten we inderdaad een strijd krijgen op twee fronten, moeten we ook zeker rekening houden met mannen als Rafal Majka (UAE Emirates), Mikel Nieve (BikeExchange), Carlos Verona (Movistar), Clément Champoussin en Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Wout Poels (Bahrain Victorious), Joe Dombrowski (UAE Emirates) en Rein Taaramäe namens Intermarché-Wanty-Gobert.

Movistar heeft zaterdag wellicht de sleutel in handen. Als de Spaanse formatie ambities heeft om de etappe te winnen met Enric Mas of Miguel Ángel López, dan zijn ze wellicht in staat om de koers te controleren tot aan de voet van de slotklim. Dan zullen de klassementsrenners naar alle waarschijnlijkheid strijden om de ritzege en moeten we uitkijken naar de beste renners in het voorlopige klassement: Primož Roglič, Enric Mas, Miguel Ángel López en Jack Haig. Ook Adam Yates kan met zijn explosiviteit een gooi doen naar de zege, maar kwam donderdag niet onzacht in aanraking met het asfalt.

Voor mannen als Felix Großschartner, Guillaume Martin en rodetruidrager Odd Christian Eiking zal de etappe vooral in het teken staan van het beperken van de schade. Aleksandr Vlasov, Giulio Ciccone en Sepp Kuss kunnen op een goede dag dan weer verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Romain Bardet

*** Michael Storer, Damiano Caruso

** Pavel Sivakov, Ion Izagirre, Jay Vine

* Primož Roglič, Enric Mas, Miguel Ángel López, Jack Haig

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Zaterdag is er veel ruimte voor de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Zeer lokaal kunnen deze uitgroeien tot een bui, maar de kans dat zo’n lokale regen- of onweersbui precies de renners in de Vuelta treft is klein. Tropische hitte speelt ook in het weekend de renners in het Spaanse binnenland parten. In de dalen wordt het 33-35 graden. Boven in de bergen is het niet tropisch, maar met temperaturen tussen 25 en 30 graden is het ook daar zeer warm.

De veertiende etappe is ook zaterdag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 14.35 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.35 uur) en Sporza op Eén (vanaf 15.50 uur). Ook de NOS is er in het weekend weer live bij vanaf 14.50 uur. Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.