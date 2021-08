Jay Vine ook komende twee jaar bij Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix heeft het contract van revelatie Jay Vine verlengd met twee jaar. De 25-jarige Australiër, die via de gewonnen Zwift Academy een profavontuur aangeboden kreeg bij de Belgische ploeg, ligt daardoor tot eind 2023 vast.

In zijn eerste wedstrijd in het profpeloton wist Vine meteen een podiumplaats te behalen. De klimmer eindigde begin dit jaar als tweede in de Ronde van Turkije. Momenteel is Vine, die afgelopen jaar slechts wat koersen in Australië reed namens het continentale Nero, actief in de Vuelta a España. Zijn beste uitslag tot nu toe: een elfde plek in de etappe naar Balcón de Alicante.

“Ik ben in extase”, reageert Vine. “Ik wilde dit jaar alles geven om mijn best te doen voor de ploeg. Mijn ultieme doel was om een contractverlenging te krijgen bij Alpecin-Fenix. Het is allemaal compleet nieuw terrein voor mij, dit koersen als prof. Ik heb dit voorjaar alles verkocht wat we hadden in Australië, met de intentie om dat om te zetten in een langdurige carrière als prof. Daarom ben ik heel dankbaar en opgelucht dat ik nog twee jaar kan rijden voor Alpecin-Fenix.”

“De ploeg heeft mij steeds weer nieuwe kansen gegeven en mij geholpen om mij te ontwikkelen. De Zwift Acadeny heeft mijn grootste droom werkelijkheid laten worden. Ik rijd voor een ploeg waarvan ik niet gedacht had ooit voor de zullen rijden”, vertelt hij. “En ik doe waar ik van hou, en dat is fietsen. Ik wilde deze kans niet aan mij voorbij laten gaan. Dit jaar is een groot leerproces voor mij en ik kan niet wachten om te zien waar de ploeg en ik over een paar jaar staan.”