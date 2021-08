Olympisch kampioen Carapaz krijgt gouden fiets van Pinarello

Olympisch kampioen Richard Carapaz rijdt de komende maanden rond op een gouden fiets. De klimmer uit Ecuador heeft uit handen van Pinarello, de fietsensponsor van INEOS Grenadiers, een speciaal exemplaar ontvangen.

Het gaat om een Pinarello DOGMA F in speciale kleuren. Die heeft Carapaz te danken aan zijn zegetocht van afgelopen maand in Tokio, waar hij olympisch kampioen wist te worden door uit een omvangrijke favorietengroep weg te rijden. Komende zaterdag begint Carapaz, derde in de voorbije Tour, aan de Vuelta a España en in die ronde zal de gouden fiets voor het eerst te zien zijn in koers.

De afgelopen jaren liet Greg Van Avermaet duidelijk zien dat hij de regerend olympische kampioen van Rio de Janeiro was. De Belgische klassiekerspecialist reed vaak rond met een gouden helm en gouden accenten op zijn fiets.

A bike fit for the Olympic champion 🥇 Watch @RichardCarapazM meet his stunning new @Pinarello_com DOGMA F for the very first time 🤩 pic.twitter.com/KeBfiNbRjW — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 12, 2021

🔍🔍🔍 Now let's take a 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐫 look at @RichardCarapazM's unique @Pinarello_com DOGMA F 🎨🥇 pic.twitter.com/0izg1YDXDF — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 12, 2021