Vuelta 2021: Pijn in heup dwingt Dylan van Baarle tot opgave, ook Carlos Verona uit koers

Slecht nieuws voor Dylan van Baarle. De Nederlandse renner van INEOS Grenadiers gaat donderdag niet meer van start in de achttiende etappe van de Vuelta a España. Hij heeft nog te veel last van zijn heup.

INEOS Grenadiers laat weten dat Van Baarle nog altijd pijn heeft aan zijn linkerheup. Die blessure liep hij op bij een valpartij in de twaalfde etappe van deze Ronde van Spanje. Of de kwetsuur invloed heeft op de EK-deelname van de Nederlander op 12 september, is nog niet bekend.

De Britse formatie raakt met Van Baarle, die na zeventien etappes op de 48ste plek stond in het klassement, een derde renner kwijt in deze Vuelta. Eerder stapten Richard Carapaz en Jhonatan Narváez al uit de koers.

Opgave Carlos Verona

Ook Movistar meldt een opgave. Carlos Verona gaat namelijk niet meer van start in de bergetappe naar Altu d’el Gamoniteiru. De Spanjaard kwam woensdag zwaar ten val, samen met Aleksandr Vlasov en Sander Armée, en liep daarbij diverse kneuzingen op. Verona moet ter observatie nog een dag in het ziekenhuis van Oviedo blijven.

Some tough news at #LaVuelta21. Unfortunately @DylanvanBaarle will not start today due to persistent symptoms in his left hip following his crash on stage 12. Rest up Dylan – we'll see you soon 👊 pic.twitter.com/iNc2ZKeVP0

