KNWU maakt selecties voor EK wielrennen in Trento bekend

Op het Europees kampioenschap wielrennen op de weg in Trento (Italië) komt van 8 tot en met 12 september een grote Nederlandse afvaardiging aan het vertrek. Met Annemiek van Vleuten (wegwedstrijd vrouwen) en Elise Uijen (tijdrit junioren) zijn twee rensters geselecteerd die hun titel van 2020 verdedigen.

De mannenselectie zal in de wegwedstrijd worden aangevoerd door Bauke Mollema. Op de voorbije Olympische Spelen eindigde Mollema net buiten de medailles, maar werd hij wel knap vierde achter Richard Carapaz, Wout van Aert en Tadej Pogacar. Ook Dylan van Baarle, Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Niki Terpstra, Koen Bouwman, Nick van der Lijke en Timo Roosen maken deel uit van de achtkoppige EK-selectie. Jos van Emden en Julius van den Berg rijden de tijdrit.

Bij de vrouwen zien we ook op het aankomende EK een waar sterrenensemble aan het vertrek, met titelverdediger Annemiek van Vleuten, Marianne Vos (de Europees kampioene van 2017), Anna van der Breggen (winnares van het allereerste EK in 2016), Chantal van den Broek-Blaak (winnares van Strade Bianche), Ellen van Dijk, Amy Pieters (twee jaar geleden nog Europees kampioene in Alkmaar), Demi Vollering (dit jaar de beste in La Course en Luik-Bastenaken-Luik) en Riejanne Markus.

De tijdrit bij de vrouwen zal worden betwist door Van Dijk en Riejanne Markus. Die eerste werd tussen 2016 en 2019 maar liefst vier keer Europees kampioen tegen de klok. Vorig jaar kwam daar geen vijfde titel bij. Van Dijk moest in Plouay namelijk genoegen nemen met zilver achter Van der Breggen. Die laatste zal over goed twee weken haar tijdrittitel dus niet verdedigen. Ook Van Vleuten doet niet mee aan de individuele beproeving tegen de klok.

Ook de U23- en juniorenselecties zijn inmiddels naar buiten gebracht door de KNWU. Het is bij de beloften-mannen onder meer uitkijken naar de prestaties van Marijn van den Berg en Daan Hoole. Beide mannen lieten zich onlangs opmerken in de Tour de l’Avenir. Van den Berg won er twee etappes en ging met de groene puntentrui naar huis, Hoole eindigde knap als negende in het algemeen klassement.

Selecties EK wielrennen 2021 in Trento

Elitemannen

Wegwedstrijd

Dylan van Baarle

Koen Bouwman

Sebastian Langeveld

Nick van der Lijke

Bauke Mollema

Timo Roosen

Ide Schelling

Niki Terpstra

Tijdrit

Julius van den Berg

Jos van Emden

Mixed Relay

Koen Bouwman

Jos van Emden

Floortje Mackaij

Bauke Mollema

Amy Pieters

Demi Vollering

Elitevrouwen

Wegwedstrijd

Anna van der Breggen

Chantal van den Broek-Blaak

Ellen van Dijk

Riejanne Markus

Amy Pieters

Demi Vollering

Annemiek van Vleuten

Marianne Vos

Tijdrit

Ellen van Dijk

Riejanne Markus

U23-vrouwen

Wegwedstrijd

Shirin van Anrooij

Mischa Bredewold

Amber van der Hulst

Lieke Nooijen

Silke Smulders

Lonneke Uneken

Tijdrit

Shirin van Anrooij

Lieke Nooijen

U23-mannen

Wegwedstrijd

Marijn van den Berg

Tim van Dijke

Daan Hoole

Enzo Leijnse

Alex Molenaar

Rick Pluimers

Tijdrit

Tim van Dijke

Daan Hoole

Junioren-mannen

Wegwedstrijd

Jelle Boonstra

Menno Huising

Jesse Kramer

Tijmen Graat

Joris Rienderink

Tibor del Grosso

Tijdrit

Tibor del Grosso

Junioren-vrouwen

Wegwedstrijd

Maureen Arens

Mijntje Geurts

Anna van der Meiden

Rosita Reijnhout

Elise Uijen

Nienke Vinke

Tijdrit

Elise Uijen

Anna van der Meiden