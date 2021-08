Vuelta 2021: Geen breuken voor Van Baarle na val in etappe naar Córdoba

Dylan van Baarle was gisteren een van de slachtoffers van een valpartij tijdens de twaalfde etappe van de Vuelta a España. De Nederlander van INEOS Grenadiers werd na afloop van de rit medisch onderzocht, maar bleek geen breuken te hebben overgehouden aan de crash.

Er was even wat commotie op de flanken van de Alto de San Jéronimo, toen het peloton werd opgeschrikt door een valpartij. Meerdere renners van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers waren betrokken bij de crash, waaronder klassementsmannen Primož Roglič, Adam Yates en dus Van Baarle. De gevallen renners konden echter wel weer hun weg vervolgen en de finish bereiken.

Ook van Baarle wist de etappe tot een goed einde te brengen, al finishte hij wel in de laatste groep op ruim 22 minuten van dagwinnaar Magnus Cort. Na afloop onderging de hardrijder van INEOS Grenadiers een CT-scan om te kijken of hij een breukje had opgelopen in zijn linkerheup- en dij, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn.

Ook zijn ploegmaats Adam Yates, Pavel Sivakov en Salvatore Puccio waren betrokken bij de valpartij. Yates, de nummer acht in het klassement, heeft zijn linkerkuit en scheenbeen gekneusd, Sivakov en Puccio komen er vanaf met enkele schaafwonden. De ploeg heeft deze ochtend laten weten dat de gevallen renners gewoon van start kunnen gaan in de dertiende etappe.