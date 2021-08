Vuelta 2021: Israel Start-Up Nation met vrijbuitersploeg

Israel Start-Up Nation trekt dit jaar met een vrijbuitersploeg naar de Vuelta a España. Onder meer klassiekerkopman Sep Vanmarcke maakt deel uit van het achttal van de WorldTour-ploeg. Itamar Einhorn en Davide Cimolai zijn de sprinters van dienst.

De Israëlische ploeg is trots dat het naast Einhorn ook Guy Niv kan opstellen en dus met twee renners uit Israël koerst. Voor de 23-jarige Einhorn wordt het zijn debuut in een grote ronde. “Dat wordt een grote uitdaging, maar ik denk dat ik het kan. Ik voel mij goed, ik voel mij klaar en ik ben heel gemotiveerd. Het ziet er ook naar uit dat er dit jaar een paar goede kansen tussen zitten voor de sprinters”, vertelt Einhorn.

“Het is daarnaast belangrijk dat we de dagen uitkiezen die bij onze renners liggen”, vertelt ploegleider Oscar Guerrero. “We starten zonder klassementsrenner, dus dat biedt kansen voor iedereen in de ploeg om een etappe uit te kiezen.”

Dat Chris Froome niet zou starten in de Vuelta, was al even bekend. “Hij is niet klaar voor nog een grote ronde”, vertelt ploegmanager Kjell Carlström. “Met een alternatief programma heeft Chris nog een paar weken om zich voor te bereiden om de rest van het seizoen. Hij rijdt kortere rittenkoersen.”

Selectie Israel Start-Up Nation voor de Vuelta a España 2021 (14 augustus-5 september)

Sebastian Berwick

Alexander Cataford

Davide Cimolai

Itamar Einhorn

Guy Niv

James Piccoli

Sep Vanmarcke

Mads Würtz Schmidt