Vuelta 2021: Groupama-FDJ gaat voor etappezeges met Arnaud Démare

Ook Groupama-FDJ heeft de ploeg bekendgemaakt voor de Vuelta a España, die zaterdag van start gaat. De ploeg gaat met zijn sprinter Arnaud Démare voor etappezeges. Ramon Sinkeldam mag zijn kopman daarbij gaan helpen.

Voor Démare is de Vuelta een kans om terug te slaan na de Tour de France. Na negen dagen was de Tour voor de Franse sprinter voorbij toen hij in de etappe naar Tignes buiten tijd over de finish kwam. “De teleurstelling was heel groot na de Tour. In de Vuelta wil ik dingen laten zien, die ik in de Tour niet kon tonen. Om terug te gaan naar die negende etappe, ik gaf alles wat ik had. Toen ik over de streep kwam, besefte ik me niet echt dat mijn Tour voorbij was en dat alle inspanningen die ik in mijn voorbereiding had gestopt niets meer waard waren.”

Démare maakte een paar moeilijke dagen door nadat hij de Tour moest verlaten. “Als sprinter kan je jezelf in de bergetappes geen slechte dag permitteren, want je zit al in de grupetto. Ik moest naar huis. Dat is ook onderdeel van het spektakel van de Tour, ik was niet goed genoeg die dag. Daarna had ik het wel even moeilijk. Zolang de Tour nog niet klaar was, vond ik het moeilijk om door te gaan. Ik had tijd nodig om te beseffen wat er aan de hand was. Ik zeg het vaak, maar ik kan mijn familie niet genoeg bedanken voor hun steun.”

Na tien dagen pakte hij zijn training weer op. “Het gevoel was goed waardoor ik alweer aan mijn volgende doelen kon denken, en dan vooral aan de Vuelta. Ik sprak veel met Jacopo Guarnieri. Hij had de Vuelta onmiddellijk in zijn hoofd. Hij was gemotiveerd en hielp mij om weer naar een doel toe te werken. Ik sta voor een grote uitdaging, mijn eerste Vuelta. Mijn doel is om in elk van de grote rondes een etappe te winnen. Om op de fiets alles te kunnen geven, moet je sterk zijn in je hoofd. Ik begin aan de koers met veel mentale energie.”

Ramon Sinkeldam

Nadat Ramon Sinkeldam de Tour de France aan zich voorbij zag gaan, staat de Nederlander zijn sprintkopman Démare in de Vuelta wèl weer bij. Bovendien werd deze week bekend dat hij zijn contract met een jaar had verlengd. “Ik kijk uit naar de Vuelta. Het was mijn eerste grote ronde en er heerst altijd een geweldige sfeer. Mijn doel is duidelijk, namelijk de ploeg aan goede resultaten te helpen, vooral in de sprints met Arnaud. De samenstelling van de ploeg is erg interessant. We kunnen mooie dingen neerzetten.”

Selectie Groupama-FDJ voor de Vuelta a España (14 augustus-5 september)

