‘Vuelta 2021 eindigt met tijdrit naar Santiago de Compostella’

De Vuelta a España eindigt dit jaar niet met een sprintersetappe naar Madrid, maar met een individuele tijdrit naar Santiago de Compostella. Volgens Atlántico ligt de finishstreep op de slotdag (zondag 5 september) voor de wereldberoemde kathedraal in het bedevaartsoord.

De laatste keer dat de Vuelta met een tijdrit eindigde, was in 2014. Toen ging de dagzege in Santiago de Compostella naar de Italiaanse specialist Adriano Malori, terwijl Alberto Contador de eindoverwinning binnensleepte. In de tussenliggende jaren lag de finish van de Ronde van Spanje in het centrum van Madrid.

De Vuelta a España begint dit seizoen op 14 augustus in Burgos, waar het startpodium van de korte openingstijdrit ín de kathedraal van Burgos staat. De renners finishen vervolgens pal voor La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María. Op 11 februari wordt het complete Vuelta-parcours gepresenteerd.