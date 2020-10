Vuelta a España start volgend jaar in de kathedraal van Burgos

De renners die volgend jaar zullen deelnemen aan de Vuelta a España, moeten zich tegen die tijd verzamelen in Burgos. Daar start de drieweekse ronde in de beroemde kathedraal van Burgos. Dat heeft de organisatie laten weten in een persbericht.

De kathedraal van Burgos is een rooms-katholiek bouwwerk in de Spaanse stad Burgos, toegewijd aan Maria. De bouw van de kathedraal begon in 1221 in opdracht van Ferdinand III van Castilië, volgend jaar precies achthonderd jaar geleden. Sinds 1984 staat de kathedraal van Burgos op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

In de kathedraal komen gelovigen normaal tot bezinning, maar volgend jaar (14 augustus 2021) is het de plek waar de renners zullen beginnen aan de 76e editie van de Vuelta a España. Eind vorig jaar werd er al gespeculeerd over een start in de beroemde kathedraal, vandaag is het dus officieel gecommuniceerd.

De kathedraal van Burgos is het beginpunt van een korte individuele tijdrit door de stad Burgos. De renners finishen weer pal voor La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María.