Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners voor de slottijdrit

Nog een etappe en dan zit de Vuelta a España 2021 erop. De ronde wordt deze keer niet afgesloten met een rit in lijn naar Madrid, maar met een strijd tegen de klok naar Santiago de Compostella. WielerFlits zet nog een keer de verschillen in de top-20 op een rijtje.

Zonder ongelukken zal Primož Roglič vanavond voor een derde keer worden gekroond tot eindwinnaar van de Ronde van Spanje. De Sloveen is ook de grote favoriet om de afsluitende tijdrit te winnen. Enric Mas lijkt ook zeker van zijn tweede plaats, maar de strijd voor het laatste podiumplekje kan nog interessant worden. Het verschil tussen Jack Haig en Adam Yates is namelijk exact één minuut en dat is zeker speelbaar in een tijdrit van ruim dertig kilometer.

Verder is het nog uitkijken naar een duel om plek acht tussen Guillaume Martin en de op papier betere tijdrijder David de La Cruz. Ook Felix Großschartner en Odd Christian Eiking, de nummers tien en elf in het voorlopige klassement, staan nog dicht bij elkaar. De Oostenrijker heeft normaal gesproken wel een betere tijdrit in de benen.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 20 (t.o.v. Roglič)

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 83u11m27s

2. Enric Mas (Movistar) op 2m38s

3. Jack Haig (Bahrain Victorious) op 4m48s

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 5m48s

5. Gino Mäder (Bahrain Victorious) op 8m14s

6. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 11m38s

7. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 13m42s

8. Guillaume Martin (Cofidis) op 16m11s

9. David de La Cruz (UAE Emirates) op 16m19s

10. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) op 20m30s

11. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) op 20m46s

12. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 24m50s

13. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) op 26m18s

14. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) op 43m59s

15. Rémy Rochas (Cofidis) op 47m47s

16. Clément Champoussin (AG2R Citroën) op 52m05s

17. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 1u02m56s

18. Sam Oomen (Jumbo-Visma) op 1u04m36s

19. Óscar Cabedo (Burgos-BH) op 1u06m46s

20. Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) op 1u16m18s