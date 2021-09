Vuelta 2021: Aleksandr Vlasov kan goed klassement vergeten na val

Aleksandr Vlasov was na zestien etappes nog altijd volop in de race voor een goede eindnotering in het algemeen klassement, maar de Russische klimmer van Astana-Premier Tech kwam vandaag op meer dan 35 minuten binnen. Dat is niet echt verwonderlijk, aangezien Vlasov tijdens de etappe zwaar ten val kwam.

Vlasov crashte in de natte en daardoor extra verraderlijke afzink van La Collada Llomena. Ook Odd Christian Eiking ging bijna gelijktijdig tegen de grond, maar kon al snel weer zijn weg vervolgen. De zwaar aangeslagen Vlasov bleef echter op de grond liggen en leek niet meer verder te kunnen, maar stapte uiteindelijk toch weer op de fiets en wist zelfs nog de finish te bereiken.

Nu Vlasov meer dan 35 minuten heeft verloren op Primož Roglič, kan de Russische klimmer een streep zetten door een goed klassement. De 25-jarige renner stond voor aanvang van de zeventiende rit elfde in het klassement op 6m04s van toenmalige leider Eiking.

Het is voor zijn ploeg Astana-Premier Tech sowieso een Vuelta om snel te vergeten. De Kazachse formatie is nog maar met vier renners in koers na de eerdere opgaves van Óscar Rodríguez, Alex Aranburu, Omar Fraile en Luis Léon Sánchez. Die laatste besloot vandaag in de ploegleiderswagen te stappen.