Vuelta 2021: Alejandro Valverde brak toch wel zijn sleutelbeen bij harde val

Alejandro Valverde heeft een sleutelbeen gebroken bij zijn zware val in de zevende etappe van de Vuelta a España. In eerste instantie was er sprake van dat de geroutineerde Spaanse renner geen breuken had opgelopen, maar uit nader onderzoek kwam toch een sleutelbeenbreuk aan het licht. Valverde wordt vandaag in Murcia geopereerd.

Valverde kwam met nog 43 kilometer te rijden in de etappe naar Balcón de Alicante hard ten val, net nadat hij in de groep favorieten in de aanval was gegaan. In een snelle rechterbocht in de onregelmatige beklimming van de El Collao reed hij over een hobbel, waardoor hij de controle over zijn fiets verloor. Hij ging lelijk tegen de grond en miste maar net een vangrail, voordat hij bijna een ravijn in duikelde.

Met de hulp van zijn ploeggenoot José Joaquín Rojas kon hij weer overeind worden geholpen, maar Valverde had zichtbaar pijn aan zijn rechterschouder. Met toestemming van het medische personeel probeerde hij de koers nog te vervolgen, maar even later kwam hij erachter dat verder rijden onmogelijk was. In de armen van zijn ploegleider bij Movistar, Chente García Acosta, besefte hij dat zijn avontuur in de Vuelta voorbij was.

Vervolgens werd Valverde overgebracht naar een ziekenhuis in Alicante, waar uit eerste scans geen breuken aan het licht kwamen. Omdat hij toch veel pijn had, werd hij verder onderzocht. Uiteindelijk bleek ’s avonds laat uit een CT-scan dat hij zijn sleutelbeen had gebroken. Daaraan laat de Spaanse renner zich vandaag in Murcia opereren. Na de operatie moet Valverde rusten en volledig herstellen, vooraleer hij kan terugkeren in de koers.