Vuelta 2020: Voorbeschouwing veertiende etappe naar Ourense

Daags na de tijdrit naar Mirador de Ézaro blijft de Vuelta a España in Galicië voor een etappe naar Ourense, waar de streep ligt na een helling van net geen twee kilometer. Wie komt daar als eerste boven? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Ook voor de veertiende etappe van de Vuelta a España blijft het peloton op Galicisch grondgebied koersen. Dinsdag kregen de renners nog een bijzonder lastige tijdrit voorgeschoteld naar de top van de onnoemelijk steile Mirador de Ézaro, een dag later is het tijd voor een heuvelachtige etappe tussen Lugo en Ourense. Aan de finish hebben de renners toch weer meer dan 200 kilometer afgelegd, en dat na een mentaal en fysiek slopend seizoen.

De Vuelta-karavaan verzamelt zich dus in Lugo om te beginnen aan een nieuwe etappe. Het bescheiden stadje, met zo’n 100.000 mensen die er resideren, mocht al twee keer eerder de renners verwelkomen voor de start van een Vuelta-etappe. De laatste keer was echter in 1985, inmiddels alweer 35 jaar geleden, voor een rit naar het Asturiaanse Oviedo. Een etappe die werd gewonnen door Federico Echave, voor Sean Kelly en Eddy Planckaert.

Lugo, dat het bezoeken waard is vanwege de nog altijd intact zijnde Romeinse muren, is voor de Vuelta-organisatie vaker een plek geweest om een etappe te laten finishen. Denk maar terug aan de vijfde rit van de Vuelta van 2016, toen Gianni Meersman als eerste over de streep wist te komen. Ook Alexander Vinokourov wist er eens een etappe te winnen. Maar genoeg over het Vuelta-verleden van Lugo, we verlaten de stad en trekken richting het zuiden.

De coureurs volgen na het verlaten van Lugo de N-540 richting de Alto de Escairón (8,7 km aan 3,3%), de eerste klim van de dag. De renners bereiken pas na meer dan honderd kilometer de voet van deze loper, maar hebben daarvoor al behoorlijk wat hoogtemeters voor hun kiezen gekregen. Het is en blijft Spanje en de term ‘Spaans vlak’ is ook nu weer van toepassing, al kunnen we dit keer wel spreken van een bijzondere lastige aanloop.

Zo krijgen de renners na tien kilometer koers, bij het plaatsje Guntín, al meteen een ongecategoriseerde helling voorgeschoteld van ruim zes kilometer aan iets meer dan 4%. En ook na het verlaten van Golada (7,9 km aan 2,7%), Lalín (4,1 km aan 3,8%) en Rodeiro (3 km aan 5,1%) is het weer klimmen geblazen. Het telt allemaal niet mee voor het bergklassement, maar de renners zullen het toch voelen na meer dan twee weken fietsen.

Na de Escairón gaat het via een bijtrap-afdaling en de tussensprint in Monforte de Lemos naar de voet van de Alto de Guitara (7,8 km aan 3,8%) van opnieuw derde categorie. Eenmaal op de top bevinden de renners zich op dik zestig kilometer van de finish, maar biljartvlak zal het parcours niet meer worden. Er wordt verder gereden richting Ourense, maar de organisatie heeft nog een lokale ronde ten westen van de finishplaats uitgetekend.

Vlak na het verlaten van Ourense begint de weg omhoog te lopen richting de top van de Alto de Abelaira, wat ook meteen de laatste helling is van deze veertiende etappe. Ook de Abelaira (7,6 km aan 3,8%) moet voor doorgewinterde profs geen problemen opleveren, al vormt de klim misschien wel een goede springplank voor aanvallers. Eenmaal boven is het nog iets meer dan twintig kilometer naar de finishstreep in Ourense.

De finale is, zeker voor Spaanse begrippen, relatief vlak, maar het venijn zit ook nu weer in de staart. In Ourense zelf heeft parcoursbouwer Fernando Escartin namelijk gekozen voor een finish waar puncheurs wel raad mee weten. Vooraleer de renners de welbekende rode vod zien, het sein van de laatste kilometer, begint het Galicische wegdek te stijgen (gemiddeld 6%) tot de streep. Een ideale finish voor Primož Roglič?

Ourense ligt op beide oevers van de Rio Miño in een dal ten westen van de Sierra de Meda en tussen de wijngebieden Ribeiro en Ribeira Sacra. De stad is vooral bekend vanwege zijn warmwaterbronnen, maar heeft ook een rijke geschiedenis met de Vuelta. De ronde kwam al negen keer eerder aan in Ourense, maar voor het laatste Vuelta-bezoekje is het al even graven. Laurent Jalabert zegevierde precies 25 jaar geleden in Ourense, drie jaar na zijn eerste zege in deze stad.

Datum: woensdag 4 november 2020

Start: 12.00 uur in Lugo

Start tv-uitzending: 14.35 uur

Finish: tussen 16.59 en 17.31 uur in Ourense

Favorieten

De etappe naar Ourense heeft verschillende mogelijke scenario’s: aanvallers hebben hier kansen om vooruit te blijven, maar ook kan alles samenkomen in aanloop naar de slotklim en dan krijgen we een sprint te zien tussen de puncheurs in het peloton. Voor de sprinters is de oplopende weg naar het seminarie van Ourense waarschijnlijk te zwaar.

De aankomst is Primož Roglič dan weer wel op het lijf geschreven. De Sloveen won al de tiende etappe met een soortgelijke finale, een helling van net geen twee kilometer aan vijf procent. Daar versloeg hij Felix Großschartner en Andrea Bagioli. Zes dagen daarvoor was hij ook al de beste in de pelotonssprint in Sabiñánigo, waar Tim Wellens de dagzege pakte. Het maakt de kopman van Jumbo-Visma tot de grootste favoriet voor de overwinning.

Als de etappe eindigt in een sprint tussen de puncheurs in het peloton, moeten we ook opnieuw rekening houden met Andrea Bagioli en Felix Großschartner, de nummer twee en drie in Suances. Bagioli, die Roglič in de Tour de l’Ain al eens klopte op een punchy aankomst, is bovendien niet gevaarlijk voor het klassement en kan dus ook met een aanval meespringen. Denk bijvoorbeeld aan de Alto de Abelaira op twintig kilometer van de streep.

Bij het opstellen van een favorietenlijstje voor een etappe met een klim aan het einde valt al snel de naam van Alex Aranburu, ingegeven door onder meer zijn ritzege in de Vuelta a Burgos vorig jaar. Maar ook nu heeft de Spanjaard zijn snelle benen al laten zien. In de pelotonssprint in Sabiñánigo moest hij enkel Roglič en Großschartner voor zich dulden, in Suances was hij vierde achter Roglič, Großscharnter en Bagioli.

De mannen met de beste benen in Sabiñánigo waren twee smaakmakers in deze 75e Vuelta, Tim Wellens en Guillaume Martin. Het aantal keer dat zij ten aanval trokken in deze Vuelta is haast niet meer op twee handen te tellen. Het maakte de Cofidis-renner al tweemaal de strijdlustigste renner. Maar die felbegeerde zege, die de Belg van Lotto Soudal al wel op zak heeft, ontbreekt nog. In Ourense liggen zonder twijfel nieuwe kansen voor beide heren.

Maar er zijn meer renners die zich goed kunnen verdedigen op een oplopende aankomst. Denk aan Richard Carapaz die in de Ronde van Polen Diego Ulissi verraste in de punchetappe naar Bielsko-Biała, of aan heuvelspecialist Daniel Martin. Ook van Jasper Philipsen mogen we intussen wat verwachten na zijn negende plaats in Suances. De doorgewinterde Julien Simon eindigde kort op de oplopende finishes in Sabiñánigo en Suances.

Denk ook aan Mattia Cattaneo en Rémi Cavagna die bijvoorbeeld via een ontsnapping een goede uitslag kunnen rijden, terwijl Deceuninck-Quick-Step de eerder genoemde Bagioli achter de hand heeft voor een sprint. Bij Astana hebben we Aranburu al genoemd, maar de Kazachse ploeg heeft ook Omar Fraile en Luis León Sánchez achter de hand. Hetzelfde geldt bij UAE Emirates voor Philipsen en Rui Costa.

De aankomst in Ourense ligt Robert Stannard van Mitchelton-Scott ook; de Australiër was al vijfde in Suances namelijk. Net als Mitchelton-Scott jaagt Team Sunweb nog altijd op de eerste ritzege. Mogelijk kunnen Thymen Arensman, de nummer drie in Sabiñánigo, Mark Donovan, Robert Power of Michael Storer iets uitrichten vanuit een ontsnapping. Andere namen die we nog noemen zijn Magnus Cort en Pim Ligthart.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Andrea Bagioli, Felix Großschartner

** Alex Aranburu, Guillaume Martin, Tim Wellens

* Richard Carapaz, Daniel Martin, Jasper Philipsen, Robert Stannard

Deelnemerslijst: Vuelta 2020

Weer en TV

De dag begint zonnig aan een temperatuur van 9 à 10 ℃. Op weg naar Ourense blijft het zonnig en droog en loopt de temperatuur op tot 13 ℃. Een matige wind waait uit het noordoosten, aan windkracht 3 à 4.

De Vuelta wordt dit jaar dagelijks uitgezonden door Sporza, Eurosport en Eurosport.nl. De rechtstreekse uitzending op Sporza begint om 14.35 uur.