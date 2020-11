Vuelta 2020: Voorbeschouwing slotetappe naar Madrid

De 75e Vuelta a España zit er bijna op, maar niet voordat de renners zijn gefinisht in hoofdstad Madrid. Het peloton zal zondag voor een laatste keer naar een eindstreep denderen om daar een (rit en eind)winnaar te kronen. Wie zegeviert in de laatste wegkoers van 2020? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten voor de dagzege!

Parcours

Nog één etappe in en rond Madrid en de 75e Vuelta a España is definitief verleden tijd. En zetten we een punt achter een vreemd wielerseizoen dat volledig werd beheerst door het coronavirus. De renners spelden nog één keer hun rugnummer op voor een etappe van net iets minder dan 140 kilometer over de vlakke binnenwegen van Madrid, een rit die waarschijnlijk zal eindigen in een massasprint.

De coureurs verzamelen zich bij het Hipódromo de La Zarzuela, een paardenracebaan in de buitenwijken van Madrid. Het circuit werd in 1935 uit de grond gestampt en wordt sinds 2009 beschouwd als nationaal erfgoed. Het is een plek waar normaal gesproken paarden de sportieve hoofdrol vertolken, maar zondag worden de renners er losgelaten voor een parade-etappe naar de hoofdstad van Spanje, Madrid.

De nog overgebleven renners koersen vervolgens in westelijke richting om langs Spaanse dorpjes en gemeenten te rijden. Zo trekt de Ronde van Spanje net niet door komkommerstad Leganés en Getafe en dan weten de voetballiefhebbers wel waar we op doelen. De kans is klein dat supporters van Ajax in de toekomst nog eens een bezoekje brengen aan Getafe, aangezien de plaatselijke La Liga-club vorig seizoen Ajax op hardhandige wijze uit de Europa League wist te kegelen.

Na een passage langs Fuenlabrada en Getafe, een voorstad van Madrid, gaat het in gestrekte draf naar de finish in Madrid zelf. In de eerste kilometers van de etappe is er nog tijd voor het drinken van cava, het nemen van foto’s en het feliciteren van de eindwinnaar, maar de nervositeit zal toenemen zodra Madrid in zicht komt. Eerst door de ploeg van de toekomstige eindwinnaar en later door de sprintersploegen, die toch nog een kans krijgen op ritwinst.

Eenmaal in het centrum rijden de renners de inmiddels bekende lokale ronde van 5,9 kilometer door hoofdstad en miljoenenstad Madrid. Als het peloton de finish voor het eerst passeert, begint men aan de laatste vijf rondjes. De renners koersen door hartje Madrid. De laatste jaren werden de bekende boulevard Paseo del Prado – met het kunstmuseum Prado op de achtergrond – en het Plaza de Colón (plein van Columbus) aangedaan.

De aankomststreep is gelegen aan het Plaza de Cibeles, met zijn kenmerkende fontein met marmeren beelden. De finish is ditmaal niet rond 20.00 uur, maar netjes rond de klok van 17.00 uur. Het is voor de zoveelste keer in de historie dat de Ronde van Spanje finisht in Madrid. In het verleden wisten grote namen als Fons De Wolf, Sean Kelly, Mathieu Hermans, Jean-Paul van Poppel, Djamolidine Abduzhaparov en Laurent Jalabert er te zegevieren.

Vorig jaar ging de zege op het Plaza de Cibeles naar Fabio Jakobsen. De renner van Deceuninck-Quick-Step versloeg toen als Nederlands kampioen Sam Bennett (die nu ook uitkomt voor de Belgische sterrenformatie) en Szymon Sajnok.

Datum: zondag 8 november

Start: 13.29 uur bij het Hipódromo de la Zarzuela

Start tv-uitzending: 14.50 uur

Finish: tussen 17.03 en 17.28 uur in Madrid

Favorieten

De sprinters hebben zich de voorbije weken over heel wat bergen moeten sleuren, maar zondag volgt als het goed is de ultieme beloning met een laatste spurterskans in het centrum van Madrid. Er zijn nog maar weinig sprinters over na zeventien etappes, waardoor het wel een beetje zoeken is naar reële kanshebbers.

Matteo Moschetti, Jakub Mareczko en Gerben Thijssen moesten al opgeven in deze Ronde van Spanje, maar Sam Bennett zal zonder ongelukken wel gewoon aankomen in Madrid. De Ier mag zich de snelste man in deze Vuelta noemen, ook al won hij ‘slechts’ één etappe namens Deceuninck-Quick-Step. In Ejea de los Caballeros was het raak na een fabelachtige versnelling in de laatste honderden meters, waardoor hij Jasper Philipsen nog wist te verschalken.

Ook in Aguilar de Campoo kwam hij als eerste over de streep, maar werd hij na afloop gedeclasseerd door de jury nadat hij in de finale over de schreef ging en nogal hardhandig Emīls Liepiņš op zijn plek zette. Sindsdien is Bennett niet meer aan sprinten toegekomen, maar in Madrid staat een laatste massasprint in de sterren geschreven. Mocht Bennett niet aan sprinten toekomen, dan kan zijn ploeggenoot Michael Mørkøv de honneurs waarnemen.

Bennett zal het zondag moeten opnemen tegen een oud-ploeggenoot. Pascal Ackermann kwam in deze Vuelta nog altijd niet als eerste over de finish, maar heeft wel een etappezege (na de declassering van Bennett in etappe negen) op zak. Ackermann was in Puebla de Sanabria (tweede achter Philipsen) en Ejea de los Caballeros al redelijk dicht bij een overwinning.

De sprinter van BORA-hansgrohe verlaat de Ronde van Spanje sowieso met een ritzege, maar zal toch graag nog een keer op eigen kracht willen winnen. Dan zal Ackermann pas echt kunnen spreken van een succesvolle Vuelta. Een andere kanshebber voor de ritzege rijdt voor UAE Emirates en heet Jasper Philipsen. De jonge Belg was zielsgelukkig in Puebla de Sanabria, na zijn eerste ritzege in een grote ronde. “Deze zege pakken ze me niet meer af!”

Philipsen heeft de smaak ongetwijfeld te pakken en zal zich in Madrid weer mengen in de hoop een tweede etappe te winnen. De vlakke aankomststrook op het Plaza de Cibeles is misschien geen gedroomde aankomst voor een machtsspurter als Philipsen, maar er zijn nog maar weinig topsprinters over in deze Vuelta en de Vlaming is op papier ook een van de snelste renners in dit peloton. Bezorgt hij zijn ploeg een tweede afscheidscadeau?

Bennett, Ackermann en Philipsen zijn de grote favorieten voor de zege in Madrid, maar wellicht kan Max Kanter wel verrassen namens Team Sunweb. De 23-jarige Duitser werd al zevende in Ejea de los Caballeros en derde in Aguilar de Campoo. Magnus Cort won al eens in Madrid en was afgelopen vrijdag nog de beste in Ciudad Rodrigo. Jon Aberasturi is ook een gevaarlijke klant namens Caja Rural-Seguros RGA.

We hebben de belangrijkste kanshebbers op de ritzege wel zo’n beetje besproken, maar wellicht kunnen Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie), Mihkel Raïm (Israel Start-Up Nation) en Robert Stannard (Mitchelton-Scott) wel verrassen. Deze renners wisten zich deze Vuelta al te mengen in het sprintgeweld, maar beschikken niet over de intrinsieke snelheid om het ook daadwerkelijk af te maken.

Let ook op Dion Smith namens Mitchelton-Scott, Dorian Godon in het tenue van AG2R La Mondiale, de voor Cofidis uitkomende Emmanuel Morin, NTT’s troefkaart Reinardt Janse van Rensburg en Trek-Segafredo-pion Emīls Liepiņš. Deze jongens zijn niet snel genoeg om een gooi te doen naar de ritzege, maar kunnen zich zeker plaatsen en een top 10-plaats uit de brand slepen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Bennett

*** Jasper Philipsen, Pascal Ackermann

** Max Kanter, Magnus Cort, Jon Aberasturi

* Lorrenzo Manzin, Mihkel Räim, Robert Stannard, Michael Mørkøv

Vuelta 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

De laatste etappe van de Vuelta a España 2020 zal worden verreden in droge omstandigheden. De gemiddelde temperatuur zal zondagmiddag schommelen rond de vijftien graden Celsius. De wind waait zwak tot matig en zal verder geen rol van betekenis spelen.

Sporza (op Eén) en Eurosport zijn er ook op de slotdag van de 75e Vuelta weer live bij. De tv-uitzending begint in België om 14.50 uur.