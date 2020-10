Vuelta 2020: Voorbeschouwing Pyreneeënrit met aankomst op Aramón Formigal

Geen Tourmalet op zondag, maar een rit die volledig over Spaans grondgebied gaat. De organisatie heeft na het wegvallen van de Franse beklimmingen in de Pyreneeën razendsnel een aantrekkelijk alternatief voorgeschoteld. We kijken vooruit op het parcours en de kanshebbers van de laatste rit voor de rustdag.

Parcours

De coronapandemie zette een streep door de beklimmingen van de Portalet, Aubisque, Soulor en de Tourmalet. Geen spectaculaire rit over Fransgebied dus, maar met een etappe over drie cols mogen de renners zich weer opmaken voor het nodige klimwerk.

De start is nog steeds in Biescas, een stadje aan de voet van de Pyreneeën waar de wieg stond van Fernando Escartín. De oud-renner van onder meer de roemruchte Kelme-ploeg is vandaag de dag parcoursbouwer van de Vuelta. Vanuit Biescas vertrekt het peloton voor een 146 kilometer lange rit met 3.040 hoogtemeters.

Er wordt begonnen met een lus ten zuiden van de stad. Deze openingsfase door Aragón is relatief vlak, voordat met de Puerto Alto de Petralba na een kleine zeventig kilometer de eerste klim van de dag op het menu staat. De naam zal wellicht bekend in de oren klinken, want de Petralba was ook opgenomen in het parcours van de rit van zaterdag. Toen kwamen de renners van de andere kant.

Na de top zet het peloton opnieuw koers naar Biescas, in een route waar onderweg met de beklimming van de Puerto de Cotefablo een nieuwe hindernis ligt te wachten. Terug in Biescas ligt er een streep getrokken voor een tussensprint, alvorens de renners noordwaarts trekken voor de slotfase in de Tena-Vallei. Het peloton volgt de rivier Rio Gallego en passeert onderweg het wonderschone Búbal reservoir. Iets voor Escarilla begint de 14,5 kilometer lange klim naar het skidorp Formigal.

Formigal werd in de laatste tien jaar twee keer aangedaan. In 2013 won Warren Barguil er in het shirt van Argos-Shimano de rit. Vier jaar geleden verloor Chris Froome er de Vuelta, nadat hij geen antwoord had op een vroege verrassingsaanval van Nairo Quintana. De Colombiaan trok samen met Alberto Contador en twaalf andere renners al vroeg ten aanval en pakte zes dagen voor het einde dik 2,5 minuut op zijn Britse concurrent. Gianluca Brambilla won uiteindelijk de rit.

De slotklim is met een gemiddelde van 4,6% niet buitengewoon steil. De klim begint relatief rustig met stijgingspercentages van rond de vier procent. Het is een vrij onregelmatige klim, waar na drie kilometer het stijgingspercentage plots de dubbele cijfers aantikt voordat het weer afzwakt. Vervolgens loopt het wegdek weer geleidelijk omhoog, voordat er zelfs tot twee keer toe een stukje afdaling volgt. Het venijn zit in de staart, wanneer in de laatste drie kilometer de stijgingspercentages tussen de 6 en 9 procent schommelen.

Favorieten

Voor de derde keer in zes dagen krijgen de renners een aankomst bergop voorgeschoteld. De kans is bijzonder groot dat deze etappe wederom beslist zal worden met een onderlinge strijd tussen de klassementsrenners. We kunnen immers concluderen dat de grote machtsblokken van deze Vuelta vluchters niet al te veel ruimte gunnen. Weliswaar kwam de winnaar de laatste twee keer dat de Vuelta Formigal aandeed uit een vluchtersgroep, maar daarbij moet worden aangetekend dat de etappe tweemaal in de slotweek werd verreden.

Wanneer het op de slotklim samenblijft, dan is Primož Roglič de te kloppen man. De Sloveen is sterk aan de Vuelta begonnen met een overwinning en twee tweede plaatsen. Bovendien kan Roglic rekenen op de steun van zijn geel-zwarte brigade, bergop misschien wel de sterkste ploeg van deze ronde. De finish in Sabiñanigo toonde aan dat Roglic gretig is en geen moment onbenut laat om tijd te pakken. Pakt hij hier zijn tweede ritzege?

Richard Carapaz is bezig aan een vrij regelmatige Vuelta. Met vier top-tien-klasseringen in vijf ritten heeft de Ineos-kopman niet te klagen. In Sabiñanigo had hij geen antwoord op de versnelling van Roglic, maar in een man-tegen-mangevecht bergop is hij een te duchten tegenstander. Enric Mas voldoet aan hetzelfde profiel. Goed gestart, sterk omringd en in staat om op de slotklim de toppers te volgen. Dat maakt hem voor de rit van zondag een renner om rekening mee te houden.

Dan Martin is deze Vuelta een van de voornaamste tegenstrevers van klassementsleider Roglic. Op La Laguna Negra wist hij hem in een direct duel zelfs te kloppen. Het is echter nog maar even afwachten hoe het is met de fysieke gesteldheid van de Ier, die in de slotkilometer van de vijfde rit ten val kwam. Een val gaat nooit in de koude kleren zitten, maar zal Martin voldoende hersteld zijn om zondag weer met de besten mee te strijden?

Een andere renner die deze Vuelta al te maken kreeg met pech is Esteban Chaves. De Colombiaan van Mitchelton-Scott liep door een mechanisch defect in de rit van donderdag kostbaar tijdsverlies op, waardoor hij enkele plaatsen moest toegeven. Met zijn klimmerscapaciteiten is echter niets mis, waardoor het een renner blijft om rekening mee te houden.

Voor deze rit mogen we ook de naam van Wout Poels weer voorzichtig opschrijven. De kopman van Bahrain McLaren begon teleurstellend aan de Vuelta, maar heeft zich sindsdien herpakt. Voor Poels is de slotklim wellicht niet steil genoeg, maar de Limburger mag in staat worden geacht om hier de betere klimmers te kunnen bekampen. Aleksandr Vlasov valt in dezelfde categorie, getuige zijn vijfde plek op La Laguna Negra.

Ook om de naam van Sepp Kuss kunnen we deze Vuelta niet heen. De luitenant van leider Roglic domineerde tijdens de eerste dagen bergop en mocht op weg naar Sabiñanigo zelfs mee in de vlucht van de dag. Kuss – die vorig jaar in de Vuelta al de rit naar Santuario del Acebo won – zou daarom deze Vuelta zomaar weer eens een rit kunnen winnen. Bij EF Pro Cycling is het opnieuw uitkijken naar Hugh Carthy. BORA-hansgrohe rekent op Felix Großschartner.

En indien het toch tot een vlucht komt? Michael Woods probeerde het zaterdag al even, wat aangeeft dat hij zich beter begint te voelen. Rui Costa finishte zaterdag op twaalf minuten. Deed hij dat in de hoop om voortaan voldoende ruimte te krijgen voor de vlucht? Ook Guillaume Martin behoort tot de categorie renners die geen bedreiging meer vormen voor het klassement, al is het maar de vraag of hij het twee dagen op rij gaat proberen. Zijn landgenoten David Gaudu en Clément Champoussin zijn daardoor wellicht eerder op de voorgrond te verwachten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primoz Roglic

*** Enric Mas, Richard Carapaz

** Dan Martin, Esteban Chaves, Felix Großschartner

* Wout Poels, Hugh Carthy, Alexandr Vlasov, Sepp Kuss

Deelnemerslijst Vuelta 2020

Weer & TV

Regen, regen en nog eens regen. De renners kunnen zich zondag opmaken voor een bijzonder natte etappe waarin de regenjasjes geen overbodige luxe zijn. Met temperaturen tussen de 11 en 14 graden is het bovendien fris.

De Vuelta wordt dit jaar dagelijks uitgezonden door Sporza en Eurosport terwijl de NOS – bij gebrek aan schaatsen – in het weekend ook de Vuelta op de buis brengt. De rechtstreekse uitzending op Sporza begint al om 13:35, de NOS start om 15:00.

Vuelta 2020 – Etappe 6

Datum: zondag 25 oktober

Start: 13:18 in Biescas

Start tv-uitzending: 14:50

Finish: tussen 17:17 – 17:45 in Aramón Formigal