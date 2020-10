Vuelta 2020: Voorbeschouwing openingsetappe naar Arrate

In de Vuelta a España krijgen de renners dit jaar allerminst de gelegenheid om rustig in de wedstrijd te komen. Geen rit tegen de klok of sprintersetappe, maar meteen een lastige aankomst bergop die de eerste dag afsluit. Welke klimmer verovert dinsdag de eerste rode leiderstrui? We blikken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Aanvankelijk hadden de organisatoren van de Vuelta zich de eerste dagen anders voorgesteld. De drie etappes door Nederland zijn echter vanwege de coronapandemie geschrapt, waardoor een plan-B op tafel moest komen. Daarom wordt nu gestart in het Baskenland, met een rit die oorspronkelijk als vierde rit voorzien was.

Het startschot wordt gegeven in Irún, een stadje in het uiterste noordoosten van het Baskenland. Vanuit de geboorteplaats van voormalig wielerprof Juan Manuel Garate wordt in westelijke richting koers gezet naar voor wielerliefhebbers bekend terrein. Na 12,5 kilometer doet het peloton immers San Sebastián aan, bekend van de Baskische eendagsklassieker die dit seizoen helaas geen doorgang kon vinden.

De openingsfase is relatief vlak, zeker in vergelijking met hetgeen er komen gaat. Vanaf Zumaia trekt het peloton het binnenland in en wordt het al wat lastiger. De eerste bergpunten zijn te verdienen op de top van de Puerto de Udana, een zes kilometer lange klim aan 2,3% gemiddeld.

Vervolgens rijden de renners met een lus richting aankomstplaats Eibar. Onderweg vormen de Alto de Kanpazar (6,7 km aan 4,1%) en de Alto de Elgeta (6,2 km aan 5,2%) opwarmertjes voor het hoofdmenu. Na de top van de voorlaatste klim wacht een afdaling van negen kilometer, voordat aan de slotklim begonnen wordt.

De etappe wordt namelijk afgesloten met de beklimming van de Alto de Arrate. Deze naam zal menig wielervolger bekend in de oren klinken. De klim werd de afgelopen jaren namelijk meermaals opgenomen in de ronden van het Baskenland en Spanje. Alejandro Valverde bewaart in ieder geval goede herinneringen aan de Arrate. In 2012 klopte hij hier in de Vuelta Joaquim Rodríguez, Chris Froome en Alberto Contador.

De Alto de Arrate staat te boek als een van de belangrijkste beklimmingen in het Baskenland. Tussen 1941 en 1986 werd hier de klimkoers Subida al Arrate georganiseerd. De klim is 5,3 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 7,7%. De door dennen- en acaciabomen omzoomde klim kenmerkt zich door compacte, steile haarspeldbochten. De klim wordt geleidelijk steeds steiler, met maximale stijgingspercentages tot dertien procent tussen kilometers twee en vier. Het laatste stukje is iets minder steil en na de top volgt zelfs nog een stukje afdaling. Indien er hier meerdere renners bij elkaar zitten, krijgen we in de bochtige finale een razendsnelle sprint te zien.

Start: 13.10 uur in Irún

Finish: tussen 17.18 en 17.44 uur op de Arrate

Favorieten

Het is duidelijk dat bij dit parcours er naar de klimmers moet worden gekeken. Al op de eerste dag zullen de klassementsrenners bij de les moeten zijn om te voorkomen dat zij kostbaar tijdsverlies oplopen.

De lastige klim naar Arrate lijkt op het lijf geschreven van titelverdediger Primož Roglič. De Sloveen heeft inmiddels de teleurstelling van het mislopen van de Tourzege verzacht met een knappe zege in Luik-Bastenaken-Luik. Het toont aan dat hij met een goede vorm aan de Vuelta begint. Bovendien vindt hij in het Baskenland een parcours dat aansluit bij zijn kwaliteiten. Daarom is Roglič hier de te kloppen man.

De komende weken kan de wielerfan zich hoogstwaarschijnlijk weer opmaken voor een strijd tussen de machtsblokken van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers. Naast Roglič beschikt Jumbo-Visma met Tom Dumoulin over een uitstekende tweede kopman. Ook renners als Sepp Kuss en George Bennett moeten in etappes als deze lang mee kunnen. Bij INEOS is het uitkijken naar Richard Carapaz en Chris Froome. Naar de vorm van oud-winnaar Froome is het gissen. Winnaar van de Giro d’Italia 2019 Carapaz had tijdens de Tour een dienende rol, maar mag hier bewijzen dat in hem nog steeds een kopman schuilt.

Een andere renner die op dit terrein goed uit de voeten kan is Michael Woods. De Canadees van EF Pro Cycling komt met een derde plek in de Waalse Pijl en een zevende plek in Luik-Bastenaken-Luik sterk uit de Ardennenklassiekers. Woods – die in Tirreno-Adriatico nog een rit won – is iemand die steile aankomsten goed verteert en mag daarom hier vooraan worden verwacht. EF Pro Cycling beschikt daarnaast met Daniel Martínez over een tweede belangrijke troef.

Daarnaast is het uitkijken naar de prestaties van Alexandr Vlasov. De Russische klimrevelatie begon ijzersterk na de coronabreak met knappe zeges in de Mont Ventoux Challenge en de Giro dell’Emilia. Ziekte zette een streep door zijn Giro-ambities. In de Vuelta krijgt hij een kans om zich sportief te revancheren. Indien hij zijn vorm van augustus weet te vinden, dan is Vlasov een lastige renner om te kloppen.

Een andere renner die in Spanje uit is op sportieve revanche is Thibaut Pinot. De Fransman kende een teleurstellende Tour de France en zal in de Vuelta nog iets van zijn seizoen willen maken. De kopman van Groupama-FDJ bewaart goede herinneringen aan de Vuelta. In 2018 won hij er immers twee ritten. Naast Pinot beschikt Groupama-FDJ met David Gaudu over een tweede renner die hier kort kan eindigen.

Matej Mohorič is voor deze rit een niet te onderschatten renner. De Sloveen staat bekend als een meesterdaler, iets wat hij andermaal demonstreerde in de slotfase van Luik-Bastenaken-Luik. Bij een scenario waarbij hij dankzij uitmuntende dalerskunsten met voorsprong aan de slotklim kan beginnen, kan Mohorič verrassen. Bij Bahrain-McLaren is het daarnaast uitkijken naar de vorm van Wout Poels, die in het verleden meermaals heeft bewezen steile beklimmingen goed te kunnen verteren.

Normaal gesproken zou ook Dan Martin in een dergelijke rit mee kunnen spelen om de overwinning. De Ier reed een vrij kleurloze Tour, maar met een vijfde plek in de Waalse Pijl toonde hij aan dat er nog steeds rekening met hem dient te worden gehouden. Bij Mitchelton-Scott is het uitkijken naar Esteban Chaves terwijl UAE-Emirates met Davide Formolo over iemand beschikt die hier goed uit de voeten kan.

De Spaanse wielerfan zal moeten concluderen dat de thuisrijders niet tot de topfavorieten voor deze etappe behoren. Dergelijke etappes waren jarenlang het favoriete jachtterrein van Alejandro Valverde, maar op 40-jarige leeftijd beginnen de jaren te tellen. Een plek bij de beste tien op het WK toont echter aan dat deze geslepen vos niet te vroeg afgeschreven dient te worden.

Bij de jongere generatie is het uitkijken naar Enric Mas. De nummer vijf van de voorbije Tour won in de Ronde van het Baskenland als eens op de Arrate. Ook David De la Cruz is een renner die hier een rol van betekenis zou kunnen spelen, al waren zijn resultaten van de afgelopen weken niet overtuigend. Als we kijken naar de thuisfavorieten, dan mogen we de gebroeders Izagirre niet vergeten. Bij Ion is het afwachten in hoeverre hij is hersteld van zijn vroegtijdige opgave in de Tour, maar Gorka zou hier voor een verrassing kunnen zorgen. En wellicht dat local hero Omar Fraile bij Astana de vrijheid krijgt om hier een stunt te realiseren.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Michael Woods, Alexandr Vlasov

** Richard Carapaz, Thibaut Pinot, Tom Dumoulin

* Alejandro Valverde, Matej Mohorič, Dan Martin, David Gaudu

Deelnemerslijst Vuelta 2020

Weer en TV

Een Vuelta in oktober, dat betekent ook in Spanje herfstachtige omstandigheden. Met een gemiddelde temperatuur van twintig graden Celsius is het niet koud, maar de zon blijft het grootste gedeelte van de dag verscholen achter de wolken. Er is kans op regen, al is dat vooral ’s ochtends. De wind waait uit zuidoostelijke richting en heeft windkracht 3.

De Vuelta wordt dit jaar live uitgezonden door Sporza en Eurosport. Bij Sporza begint men om 14.50 uur op het tweede net, om vervolgens om 16.10 uur over te schakelen op één. Bij Eurosport zendt men op de openingsdag afwisselend de Vuelta en de etappe uit de Giro d’Italia uit. De gehele koers is te volgen in de Eurosport Player.